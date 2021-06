El diablo me obligó a escribir

Cinco años después de que se estrenará la segunda entrega de El Conjuro, por fin llega a la cartelera mundial la tercera parte de este universo bajo el título El Diablo me obligó a hacerlo, una cinta con la que esperamos, ya finalice la franquicia.

Esperaba tanto y me decepcionó. Sí, así con estos ánimos empiezo la columna de esta semana tras haber visto El Conjuro: El Diablo me obligó a hacerlo, cinta que se convierte en la tercera parte de la historia original y la octava del universo de películas de El Conjuro. Que ya viéndolo desde esa perspectiva, más bien, no entiendo por qué tenía tantas expectativas sobre la película número 8 de una franquicia. Sí, prácticamente se estrenó una película al año desde el 2013 que vimos la primera historia de los esposos Warren y su lucha contra lo paranormal.

En la línea de tiempo, esta cinta es la última parte de la franquicia (la cual ocurre en el siguiente orden: La Monja, Annnabelle 2: La Creación, Annabelle, El Conjuro, Annabelle 3: Vuelve a casa, La Maldición de la Llorona, El Conjuro 2, El Conjuro: El Diablo me obligó a hacerlo) y cuenta uno de los episodios más escalofriantes de Ed y Lorraine Warren, cuando tras realizar un exorcismo a un niño, una fuerza demoniaca se apodera del cuerpo de un joven que lo lleva a cometer un homicidio, por lo que la pareja de Cazafantasmas tiene que demostrar ante la justicia la existencia del diablo para salvar a Arne de morir en la silla eléctrica.

Si bien el filme mantiene la tensión de sus antecesores, la realidad es que los famosos saltos de la butaca son muy predecibles y la historia se torna innecesariamente enredada, lo cual la hace un tanto pesada. Quizá hizo falta la mano de James Wan como director, pues se siente que algo le falta a la cinta que de nueva cuenta es protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson. En general es palomera, pero nada reveladora. Creo que sería justo para los fans del género, que ya dejen morir por la paz a dicha franquicia.

PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Para los padres de familia que como yo, buscan diferentes opciones para el entretenimiento de sus hijos, la serie animada Jurassic World: Campamento Cretácico de Netflix es la opción, sobre todo para aquellos niños amantes de los dinosaurios.

Se estrenó en 2020 y hasta el momento ya se han estrenado tres temporadas de esta historia que obviamente es producida por Steven Spielberg y que se mantiene en la misma línea de la franquicia de Parque Jurásico, pero en versión animada, lo cual la hace un poco más ligera, pero definitivamente no es algo que cualquier pequeño pueda entender por sus escenas violentas.

Gran acercamiento al maravilloso mundo de los dinosaurios que a pesar de ser animada, te mantiene en constante suspenso. Muy recomendable.

LUIS MIGUEL, EL FENÓMENO

Se estrenó el último capítulo de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie y a pesar de que no tuvo el éxito de la primera entrega, la realidad es que fue un fenómeno, lo cual ha sido un tremendo indicador de que la vida del cantante sigue causando demasiada curiosidad hasta el día de hoy.

Si partimos del hecho que la serie de Luis Miguel se convirtió en mi telenovela favorita, entonces puedo decir que es perfecta porque es un proyecto que te da justo lo que necesitas en un domingo por la noche.

Ahora, definitivamente esta segunda temporada se quedó corta, pues fue un tanto floja y la ausencia de Oscar Jaenada como Luisito Rey, también se notó mucho.

Lo que más me impresiona, es la capacidad que el seriado tiene para que todo lo que ahí se expresa se convierta en notas periodísticas. Sin temor a equivocarme, puedo decir que nunca había visto algo como esto, o por lo menos yo no recuerdo alguna serie biográfica en donde tantos personajes de la vida real, se sintieran tan aludidos al grado de entablar acción legal en contra de la productora y la plataforma en streaming.

POR LINET PUENTE

