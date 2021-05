El Duque de Sussex, el nuevo productor de Hollywood

En medio del escándalo por emanciparse de la corona británica, el Príncipe Harry da pasos agigantados en este proceso con el estreno de la serie documental Lo que no ves de mí (The Me You Can't See), proyecto que el Duque de Sussex produce junto a la gran y única Oprah Winfrey, que busca crear conciencia sobre la importancia de la salud mental.

Son casi las cuatro de la mañana y apenas puedo escribir mi Permanencia Voluntaria de esta semana. Un espacio que si bien desde hace cuatro años se ha convertido en una ventana para que ustedes lectores conozcan más a profundidad sobre algún estreno de cine o serie, también me ha servido a mi para hacer catarsis sobre ciertos temas con los que me siento profundamente identificada y que me mueven de manera muy personal en las artes audiovisuales. Así me sucedió hoy con los tres primeros episodios, a los que como periodista tuve acceso, de la serie documental Lo que no ves en mí, y la cual estrena este 21 de mayo a través de Apple TV+.

De entrada debo reconocer que yo soy esa persona que siempre ve y apoya lo que hace Oprah, no importa qué sea. Ahora, si el nombre de la comunicadora y ganadora del Oscar, va ligado con el de uno de los personajes más populares de la década como el del Príncipe Harry, pues ya es garantía de éxito y si a eso le sumamos que en el proyecto se explora la salud mental desde el punto de vista de personajes que admiro profundamente, bueno… He ahí la causa de mi desvelo esta noche.

Hace dos meses que se transmitió la polémica entrevista que le realizó Oprah Winfrey a los Duques de Sussex en donde estos firmaron su acta de divorcio con la corona británica, mucho se especuló sobre las razones, además de las económicas, que llevarían a la pareja del momento a abrirse de capa en contra de la familia real británica. Podríamos escribir un libro desmenuzando los motivos que llevaron a Harry y Meghan otorgar la exclusiva a la comunicadora norteamericana, pero lo que sí es un hecho es que la pareja no pudo sentir mayor conexión y confianza con ningún otro entrevistador más que con Oprah con quien el Príncipe Harry ya venía trabajando desde dos años atrás en la docuserie Lo que no ves de mí que hoy por fin ve la luz en la plataforma de streaming. Estoy segura que este proyecto cambiará la percepción de muchos detractores del hijo de Lady Di no solo porque en la serie da cuenta, a corazón abierto, sobre lo que vivió y sufrió en su infancia tras la muerte de su madre, sino por la madurez con la que ha afrontado la nueva vida que escogió en la que hoy está incluido el ser productor de un proyecto que le puede hacer mucho bien a la humanidad porque vaya que todos necesitamos entender que en la medida en la que nos tratemos emocionalmente, entonces seremos mejores seres humanos.

Independientemente de la opinión que tú o yo, o quien sea, tengamos con respecto a la decisión que tomó el Duque de Sussex, hoy tenemos que reconocerle a Harry el utilizar su nombre y la fuerza mediática que trae para llevarnos hasta la comodidad del hogar, un proyecto tan transparente sobre la importancia de hablar abiertamente de salud mental y entender que todos, absolutamente todos, traemos una carga emocional que nos va marcando de por vida. Así lo demuestran personalidades como Lady Gaga, Glenn Close, el hijo del fallecido Robin Williams, atletas reconocidos, gente de a pie y los propios Harry y Oprah Winfrey, esta última quien también se abrió ante sus propias cámaras sobre los momentos más difíciles que ha atravesado y el proceso que vivió para superarlos.

Es una serie muy bien realizada de tan solo cinco capítulos, con estupendos testimonios, pero si debo advertir que si no eres una persona que está abierta a estos temas, probablemente te va a resultar un tanto dramática y obviamente la conexión con el proyecto será nula. Aunque ese fuera el caso, yo recomendaría a todo el mundo que le diera una oportunidad porque de verdad aborda temas tan importantes de los cuales todos tenemos que hablar.

Por Linet Puente

