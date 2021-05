Sylvester Stallone recibió esta absurda cantidad por los derechos de Rocky

¿Te imaginas a otro actor interpretando a Rocky Balboa? ¿No?, pues Sylvester Stallone tampoco, por ello desde que escribió el guión en 1975 y le dio forma el personaje lo hizo pensando en él como protagonista, sin embargo, los productores no lo vieron como una opción viable para ponerse los guantes del ahora famoso boxeador ficticio, por lo que Sly tuvo que acceder a un acuerdo del que se arrepiente.

En 1975, Stallone no era nadie en el mundo de la actuación, incluso antes de incursionar en este medio, Sly era acomodador en un cine, en el que gana 35 dólares a la semana.

A pesar de que fue complicado convertirse en toda una estrella de cine, Stallone recordó que acudió a una audición para una película, pero al hacer lo que pidieron los productores y el director, terminó en un fiasco su prueba. Justo cuando le dieron las gracias, Sylvester se acercó y les platicó sobre algo en lo que había estado trabajo. Intrigados, los ejecutivos le pidieron que regresara más tarde y hablarían con él.

En lo que había estado trabajando Stallone fue en un guión, el cual escribió luego de ver una pelea entre el campeón de peso pesado Muhammad Ali y su retador Chuck Wepner. Algo que Sly vio como una metáfora y que pensó que podría funcionar para una película. El actor aseguró que le tomó tres días completos escribir todo.

Le pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner fue usada como inspiración para el guión de Rocky. Foto: Especial

Cuando regresó con los ejecutivos, les contó la historia y les mostró el guión que él mismo escribió. Asombrados y un tato emocionados, los productores le dijeron que les gustaba la idea, hasta la ofrecieron en ese momento 360 mil dólares por el escrito. Sin embargo, Stallone quería ser el protagonista, ya que el papel lo había pensado para él, a lo que los productores le dijeron que no, que sería mejor alguien con más experiencia.

Una producción limitada

La insistencia de Sly hizo que los productores accedieran, pero a cambio de un acuerdo. Le ofrecieron un millón de dólares para hacer la película, en donde ya también estaba incluido el pago del guión y sus honorarios como actor. Tal vez en 1975 parecía mucho ese dinero de siete cifras, pero cuando se trata de hacer un largometraje esa cantidad no alcanza para mucho.

El amor que siente Sylvester Stallone por el cine se vio reflejado desde que protagonizó Rocky, por lo que entre él y otros de los integrantes de la producción pidieron el apoyo de conocidos y familiares para aparecer frente al lente, pero no sólo eso, como no tenían suficiente dinero para la renta de equipo cinematográfico profesional tuvieron que grabar con cámaras de mano y gran parte de las escenas se filmaron en una sola toma para no tener que editar demasiado y tampoco gastar rollo.

A pesar de sus limitaciones presupuestales, Rocky se estrenó en diciembre de 1976 y logró el elogio de la critica y también del público en general, incluso para los premios Oscar de 1977 obtuvo el galardón por: Mejor Director, Mejor Película y Mejor Montaje de Película. Mientras que Sylvester Stallone consiguió dos nominaciones esa noche: una por su actuación y la otra por su guión.

Acuerdo inquebrantable

Años después de este rotundo éxito y de que la carrera de Stallone iba viento en popa, el actor comentó que ganó en total 2.5 millones de dólares por las dos primeras entregas de Rocky, algo que jamás había pensado alguien que ganaba mil 400 dólares al año como acomodador en un cine. "Era el hombre más afortunado del mundo", mencionó.

Sin embargo, Stallone había acordado vender los derechos de Rocky, pero al ver el éxito del personaje, el actor quiso comprar algo que le pertenecía intelectualmente, pero los ejecutivos se negaron y lo único que le dijeron fue que "ya recibiste tu pago".

A pesar de que los argumentos de Sly eran buenos, el acuerdo estaba saldado, no importaba que él mismo haya dirigido varias de las películas de la saga, escrito los guiones y haber dado vida a Rocky, los productores no quisieron venderle ni un solo porcentaje de los derechos, pues, en palabras de ellos, "(Stallone) ganó dinero por todos lados, y aún gana, así que no sé de qué se queja".

Esta ha sido una de las peleas más duras y difíciles para Rocky Balboa y Sylvester Stallone, ya que a pesar de llevar más de 45 años interpretando al boxear y haber empleado varios recursos legales, en su momento Sly accedió a vender los derechos del guión por alrededor de 25 mil dólares y por ganar el papel protagónico de su vida.

