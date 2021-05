De Vil viste a la moda

Tengo que ser muy honesta. Sí otra vez aquí voy con mis confesiones: Nunca me gustó 101 Dálmatas. Ni la película animada de 1961, ni el live action de 1996 protagonizado por la gran Glenn Close como la despiadada Cruella De Vil, quien a pesar de mi indiferencia hacia a la película, debo reconocer era mi villana “favorita” de Disney y hoy comprobé que el hecho de que fuera precisamente una asesina de perros la hacía un personaje más fuerte, oscuro y con muchas más razones para ser odiado por todos, sobre todo por los que somos amantes y defensores de los animales.

Sin embargo a pesar de que dicho personaje fuera tan imponente, la historia siempre me pareció insignificante. De hecho, para efectos de hacer una crítica mucho más completa re visité el filme de 1996 (donde el maravilloso Dr. House, Hugh Laurie, interpreta a Jasper) y después de ver Cruella, me pareció más aburrido aún, sin el menor de los chistes, sí con una villana espectacular interpretada por Glenn Close, pero la historia es tan carente de sustancia, que hasta ese personaje se siente hueco.

De ahí que la precuela que Disney estrena este fin de semana me parece una redención justa, no solo para el personaje, sino a la novela escrita originalmente por la británica Dodie Smith en 1956.

Lo dije con Maléfica, y lo sostengo con Cruella: contar la historia detrás de los villanos icónicos de Disney, me parece la mejor idea que ha tenido la casa de Mickey Mouse, después de su alianza con Pixar. Particularmente en 101 Dálmatas, eso era precisamente lo que le hacía falta a dicha historia para que fuera mucho más poderosa y tuviera una razón de ser. Ahora, son muchos elementos los que ayudaron a que Cruella funcione, comenzando por las estupendas actuaciones de las dos Emmas, Stone y Thompson, ambas ganadoras del Oscar y quienes dan cátedra de cómo interpretar increíblemente a una villana y no morir en el intento, como le ocurrió a Angelina Jolie en la primera entrega de Maléfica, quien para mi gusto hizo a una antagónica un tanto sobreactuada.

En el caso muy particular de Emma Stone, me encanta cómo la actriz se apropió del personaje y jugó con esta doble personalidad del mismo, muy al estilo de Mr. Jekyll y Mr. Hyde, que combina perfecto con el pelo bicolor. Stone nos lleva de la mano por la transformación que sufre esta joven trastornada por una infancia difícil hasta la villana que todos ubicábamos, más no conocíamos realmente.

Creo que solo una actriz como Emma Stone, con un rango actoral tan amplio puede ir y venir de esos cambios emocionales y no perderse en el camino. La actuación de Emma Thompson como la Baronesa, que es el personaje antagónico de la cinta,

nos lleva automáticamente a recordar la gran interpretación de Meryl Streep como Miranda Priestly en El diablo viste a la moda, una mujer poderosa, segura de sí misma, soberbia y maniática a la que todo mundo teme. Además de que la historia explota mucho más el mundo de la moda como lo hacen en la cinta protagonizada por Anne Hathaway.

En sí, el ‘look & feel"; de Cruella es muy El diablo viste a la moda con un toque de Escuadrón Suicida, un tanto punk, con

un glorioso soundtrack, muy original diseño de vestuario y de arte, estupenda fotografía, dirección y actuaciones. De ahí mi sentir sobre que la cinta más que una precuela de 101 Dálmatas, pareciera más la versión Disney de El diablo viste a la moda, lo cual en lo absoluto me molesta. Con respecto a las libertades que se toman en la película a nivel de guión, hay varios temas.

Uno de ellos es que de pronto la historia de Cruella, sí tomó un rumbo completamente distinto a lo poco que conocimos del personaje en las cintas antecesoras y la manera de ligar esta precuela con dichos proyectos me pareció un poco forzada. Pero hay otro tema que me genera sentimientos encontrados.

Por un lado me parece correcto que reivindiquen al personaje de Cruella, como una mujer que lejos de ser una asesina de perros es una amante de ellos. Pero por otro lado, creo que de pronto en Disney pecan de ser políticamente correctos con los tiempos que vivimos hoy, pues le quitaron lo que hacía de Cruella De Vil, un personaje despiadado y aterrador desde la cinta animada de 1961.Y ojo, con esto no estoy diciendo que me encantaba la idea de tener a una mujer amante de los abrigos de pieles de animales, ni que disfrutaba que quisiera matar a los perritos. No, al contrario, sufro mucho con ese tipo de personajes y escenas.

Pero así fue como se concibió a esta villana desde el papel, y me molesta un poco que en aras de quedar bien como buena empresa familiar que es, Disney, o cualquiera se desdiga de las ideas originales de sus proyectos. Así ha pasado con Dumbo, con el tema del maltrato animal y otras historias. Al rato nos van a contar “la verdadera historia” de Blanca Nieves, una en la que la princesa duerme en otra casa diferente de los enanos, para tranquilizar a los grupos conservadores que piensan que la mujer era de cascos ligeros. Bueno, no nos vayamos tan lejos, hoy se está criticando que en la atracción de Disneyland se muestre al príncipe de Blanca Nieves dándole un beso a su amada para despertarla, pues es un acto no consensuado, es decir ¿Abuso sexual? ¿En serio? ¡Maldita generación de cristal!.

Independientemente de que ya no vemos a una Cruella asesina de perritos (perdón por el spoiler), en este live action, para mi uno de los mejores después de Aladdin, sí nos regalan una historia oscura con momentos muy duros no aptos para niños. Es por eso que la película fue clasificada PG-13, es decir para adolescentes y adultos, lo cual aplaudo.

En resumen, me gustó mucho este live action, al que yo le quitaría unos 20 minutos. Me encanta que por fin podamos disfrutar de una película como esta en la pantalla grande y que 153 salas de CINEMEX, reabran sus puertas con el estreno de esta cinta. Para los que aún no se animan a ir al cine, también se podrá ver en streaming a partir de este viernes en Disney+ en Premier Access

o por la módica cantidad de $329 pesos.

POR LINET PUENTE

