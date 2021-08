Hashtag Paw Patrol

Porque los mas pequeños del hogar también merecen divertirse, actualmente en cartelera se encuentra Paw Patrol, la película, que si bien es un filme muy para niños, los padres de familia también pueden pasar un rato agradable, que les ayudará a conectar con sus hijos.

Siempre he sido de la idea de que en este medio tenemos que escuchar, leer y ver de todo. No me caen bien aquellos colegas (muchos de ellos hasta buenos cuates míos) que se las dan de muy intelectuales y de ninguna manera se pararían en el cine para ver algo como Paw Patrol, la película, ¿Por? Me parece increíble que desde pequeños podamos inculcarles a nuestros hijos el

gusto por el cine, que al final es cultura. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues llevándolos desde chiquitos e inculcándoles les buenos contenidos, desde los más comerciales hasta los de menor presupuesto. No importa, el chiste es que ellos empiecen a entender lo que significa ver una película en la pantalla grande. No sé ustedes, pero al menos yo no estoy lista para que mi hijo se acostumbre a ver cine en una tablet o en la televisión de la casa, mucho menos en un teléfono inteligente. Al menos yo, ya llevé a mi hijo de 2 años en tres ocasiones al cine (sí en plena pandemia) y debo decir que fueron experiencias inolvidables en donde él aguantó casi toda la película y yo la pasé increíble al ver a mi hijo gozar y maravillarse de esa manera al ver tal magnitud de pantalla con personajes de su interés, palomitas y más.

En estos experimentos me permito analizar desde el punto de vista de una crítica y conocedora de la materia, pero también como mamá. Como alguien que se preocupa y ocupa de lo que está consumiendo su hijo. Analizo las reacciones de los demás padres de familia, los comportamientos, los silencios, las distracciones… todo. Es súper interesante. Una de estas pruebas la hice recientemente con Paw Patrol, la película, filme que surge de la serie de televisión creada en 2013 que relata las aventuras que vive una patrulla de cachorros que busca siempre ayudar a los demás. Qué mejor mensaje para nuestros hijos. Es valiosísimo inculcarles desde chiquititos la empatía, solidaridad, valentía, coraje, pero al mismo tiempo la humildad y vulnerabilidad. Todas

esas características las tiene esta cinta, que si bien no descubre el hilo negro en cuanto historia pues pareciera un capítulo extendido de la serie animada, me parece que cumple su función, sobre todo para niños en una etapa preescolar.

Algo que al inicio me molestó un poco de esta película, fue que en diversos momentos se incluyeron frases muy millennials como “hashtag” “selfie” y demás. No quiero sonar a tía, pero al principio me cuestionaba si tropicalizar de esa manera un filme para niños era necesario y después de un rato de meditarlo entendí que hoy en día no podemos escapar de lo que es una realidad para nuestros hijos. Y en eso estuvieron de acuerdo Nina Rubín y los Skabeches quienes prestaron sus voces para el doblaje de la cinta pues Bryan Skabeche apuntó que “el adaptarse a como hoy en día estamos viviendo y a las nuevas generaciones que es lo que están viendo en la vida real, es increíble lo que están haciendo con Paw Patrol. Estamos entrando en una nueva era y qué mejor que llevar buenos mensajes a través de este tipo de películas que a los niños les encantan y que a nosotros como adultos pues también. Y que refleja tanto los buenos valores, el trabajo en equipo, la tolerancia y de apoyarse los unos a los otros”.

Si logramos reflexionar con nuestros hijos los puntos importantes que se tocan en la cinta, estoy segura que será de gran aprendizaje para ellos. La película dura tan solo 90 minutos por lo que se pasa rápido. Muy recomendable para toda la familia.