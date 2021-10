Línea 12, más preguntas que respuestas

Cinco meses y 11 días después del colapso en un tramo elevado de la Línea 12, apareció el peritaje e investigación de la FGJ-CDMX. Un documento prácticamente igual al dado a conocer semanas atrás por la empresa DNV, que a su vez es calca del reportaje publicado por The New York Times, producto en buena medida de filtraciones.

“La totalidad de los pernos fue colocada deficientemente”, aseguró la fiscalía. Diez años de funcionamiento, tres gobiernos distintos, dos cierres totales en la Línea, ¿y nadie se dio cuenta antes? Las alertas en el tramo elevado han estado desde hace años. ¿Nadie vio nada? ¿Alguien hizo algo?

Puede ser que los pernos sean, en efecto, uno de los factores. Pero, ¿todo se debió a eso? ¿Nadie supervisó? ¿Nadie revisó tras cada uno de los dos largos cierres –en 2014, cortesía de Joel Ortega, y en 2017, tras el sismo de septiembre–? ¿Nadie, cuando vecinos, usuarios y trabajadores advirtieron?

Al menos desde diciembre de 2019, existía evidencia capturada por un dron que daba cuenta de fallas en la estructura que colapsó 17 meses más tarde. ¿No las vieron en el gobierno capitalino? ¿No las vio Florencia Serranía, que mantuvo en funcionamiento la Línea? ¿Nadie le informó?

•••

La culpa, pues, es de los pernos. ¿Quién debió ponerlos y no lo hizo? ¿Quién supervisar que estuvieran? ¿Quién revisar que las vigas no experimentaran “condiciones de carga para las que no estaban diseñadas”? Según DNV y el peritaje de la FGJ, el desplome pudo evitarse. Quienes tuvieron información y no actuaron ante el riesgo inminente, incurrieron en delitos y responsabilidades. Si lo presentado por la fiscalía estuvo listo hace tiempo, ¿por qué se difundió recién?

Contaminado todo ya por la adelantada sucesión de 2024, el momento no parece coincidencia. Se dio a conocer intempestivamente –la convocatoria para su presentación fue el mismo día en que se hizo público– cuando uno de los aspirantes, Marcelo Ebrard, venía de una exitosa reunión sobre seguridad con la plana mayor del gobierno de EU, el logro anunciado de la apertura de la frontera norte, una carta enviada por Joe Biden donde retomaba conceptos de AMLO y le reconocía sus programas sociales, y cuando aseguró que buscará ser candidato presidencial.

Ocurrió cuando la capital atravesaba un paro de gaseros, y a unos días del emplazamiento a paro del sindicato del Metro que exigía, además de aumento salarial, herramientas y refacciones para mantenimiento. ¿Casualidad?

•••

La tragedia pudo evitarse. ¿Quién recibió y avaló la operación de la L-12? Para hablar de justicia hacia las 26 familias que perdieron a un ser querido, se necesita que haya verdad. Y, por ahora, hay más preguntas que respuestas.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL