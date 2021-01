Luz verde al arranque de la LMB

Parece increíble lo rápido que se va el tiempo, sí, estamos a finales de enero y afortunadamente llegaron las buenas noticias dentro de todo lo malo y contaminado que uno ve, vive y toca informar a diario. Está listo el calendario 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), que contempla un total de 66 juegos, arrancando el próximo jueves 20 de mayo.

Se llevó a cabo la primera Asamblea de Presidentes de la LMB en el año y fue en una reunión virtual, donde se acordaron diversos puntos. Sin embargo, algo que habían que tomar en cuenta es que muy probablemente el circuito arranque sin gente en las butacas. Hasta ahora, el semáforo se encuentra en color rojo, y a reserva de que en próximos días se pudiera anunciar un cambio a naranja, los espectáculos deportivos no serán prioridad. La decisión fue ir para adelante, no queda de otra.

Pues entre las nuevas modalidades del diamante, al menos en este año, es que el calendario dará fin el 5 de agosto siendo una temporada realmente corta. Y los playoffs se jugarán a cuatro rondas que concluyen a máximo el 15 de septiembre, incluida La Serie del Rey. Qué, por cierto, el pase a la postemporada se va a obtener de acuerdo a los ganados y perdidos. Pasarán seis equipos por zona a jugar rondas a ganar cuatro de siete.

Y ya para rematar, aunque por ahí a muchos directivos no les cayó en gracia la imposición de Palacio Nacional, perdón, la propuesta de integrar a Mariachis de Guadalajara y al Águila de Veracruz, finalmente hubo el respaldo de la mayoría para que cada uno se acomodaría en cada zona. ¿Será que la próxima temporada veamos integrarse a las Guacamayas de Palenque? Digo, al menos estadio decente, ya lo tienen.

CARDIACA FINAL

Vaya juegos que nos ha regalado la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), y no era para menos, cada encuentro ha vestido a un héroe diferente y ahora este viernes se va a jugar el sexto de la serie entre Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo. La cita es hoy a las 19:00 horas en el Estadio Sonora, donde a los guindas no les queda otra más que ganar. Los naranjas aún se pueden dar el lujo de perder un encuentro, pero me parece que tienen que aprovechar su localía para sentenciar la serie. Ya saben, caballo que alcanza, gana.



AARON, AL DIAMANTE CELESTIAL

Justo hace una semana, se anunció el fallecimiento a sus 86 años de edad de uno de los jugadores más grandes que ha dado el beisbol en todos los tiempos: Hank Aaron, miembro del Salón de la Fama y máximo jonronero, superando la marca de Babe Ruth (714) y finalizando su carrera con 755 palos. Cifra batida por Barry Bonds 30 años después. Sumando a los datos duros, Aaron superó la cifra de los tres mil hits.

En su momento, Hank Aaron, incluso, se vio amenazado por la ignorancia e intolerancia racial de personas que no soportaban que un pelotero de raza afroamericana pudiera superar la cifra de uno de los máximos ídolos del deporte: Babe Ruth. En fin, lo que hizo este fenómeno del beisbol se recordará por siempre. En la semana y como homenaje, volvió al lugar donde conectaría el cuadrangular más épico de su carrera, el que alguna vez fue el Atlanta-Fulton County Stadium, ahí se fue la bola número 715 y, con ello, el pase a la eternidad. Descanse en Paz.

POR MANUEL ZAMACONA

TWITTER @ZAMACONAALAIRE

ZAMALOCUTOR@GMAIL.COM

avh