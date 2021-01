Créditos a la palabra, más atole con el dedo

La primera actuación virtual de la secretaria de Economía frente a los medios de comunicación me hizo recordar a la conductora de un programa infantil de televisión de nombre Tatiana, quien, disfrazada de la mujer maravilla, hacía concursos, cantaba, jugaba al hula-hula, y contaba cuentos a los chiquitines. Y es que el programa de reactivación económica que presentó en dicho evento, parece un cuento con dedicatoria a miles de familias que tienen un changarro, y que se han visto afectados por la pandemia. Juzguen los lectores:

Para que estos micro emprendedores sigan operando y mantengan los empleos, Tatiana, la titular de Economía, anunció que dentro del programa Crédito a la Palabra, tienen un presupuesto de mil 600 mdp para otorgar 60 mil créditos a la brevedad, antes de la veda electoral para evitar el sospechosismo. A las mujeres o cabezas de negocio de mujeres se les darán 20 mil créditos; 20 mil más para los que no entraron en los programas anteriores y otra cantidad similar para instituciones o empleadores cumplidos.

También existe, informó, el programa emergente de reactivación económica para las tortillerías, donde están trabajando con el Fondo de Capitalización Rural (Focir) para que apoyen aquellas tortillerías que tienen de uno hasta 25, 50 empleados, y que se ven en la necesidad de liquidez. ¿Alguien conoce una tortillería que tenga 25 y/o 50 empleados?

En octubre pasado, la Secretaría de Economía y el Banco del Malestar, perdón del Bienestar, pusieron en marcha el programa Crédito Directo Productivo, para que los micro changarros afectados por el COVID-19, no bajaran la cortina y sus dueños no se murieran de hambre, pagaran la renta, el teléfono, la luz y sus deudas. Según la dependencia, más de un millón de microempresas familiares recibieron en conjunto 26 mil mdp; el crédito solidario a la palabra se otorgó a casi 197 mil personas y se derramaron 4 mil 920 mdp.

En su oportunidad comentamos: El Heraldo de México ha seguido puntualmente este asunto de dichos créditos, que a simple vista resultan atractivos porque ofrecen un mínimo de 20 mil pesos y un máximo de 50 mil, con una tasa de interés de 10%, plazo de 18 meses más tres de gracia empezando a pagar en el cuarto mes, pagos mensuales de mil 200 pesos. Pero la desilusión empieza cuando los interesados intentan registrarse en línea para acceder a ellos. Como en las carreras con obstáculos, los solicitantes enfrentan varios: el primero, que no están inscritos en el SAT, ni en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF); el segundo, que no cumplen con el perfil de personas físicas con actividad empresarial; el tercero que no viven en los municipios de los estados o alcaldías seleccionadas. El cuarto, contar con historial crediticio favorable y el quinto, tener una cuenta CLABE para que le transfieran el billete.

Hace cuatro meses, la bolsa a repartir fue superior a 30 mil mdp; hoy son mil 600 mdp, que cuando mucho servirán para costear el entierro. Ni la burla perdona Tatiana.

