Covid-19 y The Post

La revelación de The New York Times sobre supuestas mentiras premeditadas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para ocultar la verdadera emergencia por la pandemia de coronavirus en la Ciudad de México es una grave, gravísima acusación que raya en lo criminal.

Ya pasaron cuatro días de su publicación y las autoridades mexicanas no han hecho un claro y contundente desmentido, como amerita el caso.

En lugar de responder con evidencias y datos duros que no dejen lugar a dudas, recurrieron a lo que más les gusta: el frágil descrédito.

La acusación es tan seria, que me hizo recordar la extraordinaria película The Post, dirigida y producida por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks.

El film de 2017 puso al descubierto el engaño que durante años mantuvo el gobierno de Estados Unidos, desde Kennedy hasta Nixon, sobre el fracaso norteamericano en la Guerra de Vietnam. The New Yotk Times y The Washington Post.

Por ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA