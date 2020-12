Alianza PRI-PAN-PRD busca quitare el presupuesto a los pobres: AMLO

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la alianza electoral del PRI-PAN-PRD tiene el propósito central de obtener curules en la Cámara de Diputados para quitarle el presupuesto a los “pobres”.

Consideró que es natural y obvio que se reagrupen, porque ellos representan el antiguo régimen; mandaron en los últimos 40 años y los hicieron asociados simulando que eran distintos, pero ya se quitaron las máscaras y se abrazan.

Agregó que es una alianza que busca defender los privilegios y el periodo neoliberal, con el propósito de que regrese el régimen antipopular, corrupto y de privilegios.

Además, aseguró que detrás de estos partidos están los grupos de intereses creados, los que antes no pagaban impuesto, que recibían contratos ventajosos y medios que recibían subvenciones y que ahora ya no se dan.

Aunque también hay personas que tienen un pensamiento conservador, una posición ideológica.

Lo que creo, añadió el presidente, es que el grupo que domina lo que más les importa es quitarle el presupuesto a los pobres. Lo demás es secundario: las gubernaturas, alcaldías y congresos locales

“Lo que les importa es que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados, la cual tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”, reiteró.

El presidente consideró que esa alianza no soporta que haya beca, pensiones para adultos mayores y que se hable de atención medica y medicamentos gratuitos, que se siga fortaleciendo la educación publica, porque apostaron a la privatización de la educación y salud

“Será una elección interesantísima: es más de lo mismo, retrocesos o que sigamos adelante”, dijo y luego agregó que le causa mucho orgullo, es un triunfo moral, que a dos años de su gobierno se unan los conservadores para detener el proceso de transformación

“¿Puede haber mayor satisfacción para un transformado? No, si no fuera así, ¿cuál sería el mensaje? que no hay cambios, que todo sigue. Es una dicha enorme que se agrupen en contra de nosotros porque defendemos las causas que enarbolamos hace muchos años”, remató.

Por Francisco Nieto