RUTA2021 TEPJF autodesmentido

El 4 de diciembre pasado no solo puso en aprietos a Hugo López-Gatell quien debió -y evitó- declarar a la Ciudad de México en

semáforo rojo, según reveló The New York Times. Ese mismo día, la Comisión de Quejas del INE determinó por unanimidad emitir una medida cautelar en tutela preventiva por las expresiones del presidente López Obrador sobre el proceso electoral. Al final, esa decisión puso contra la pared al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que terminó por desmentirse a sí mismo. Me explico.

Los días 27, 29 y 30 de noviembre, López Obrador criticó y descalificó la posible alianza electoral del PRI y el PAN. Además, invitó a la ciudadanía a reflexionar su voto para afianzar la 4T. Sus declaraciones violaron los artículos 41 y 134 de la Constitución, porque transgredió los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. La decisión del INE pretendía evitar que el presidente de la República intervenga en el proceso electoral y haga proselitismo en favor o en contra de algún partido o candidato.

El presidente se inconformó y el asunto llegó, inevitablemente, al TEPJF que ha estado -igual que el INE- bajo la metralla constante del propio López Obrador. Por si fuera poco, el Magistrado Presidente del tribunal electoral vive con la bota de la Unidad de Inteligencia Financiera en el cuello por inconsistencias en su patrimonio.

Fue, sin duda, una prueba para ver de qué está hecho el tribunal electoral que, lamentablemente, terminó por doblarse. Sorprendió a muchos su decisión de echar abajo la medida cautelar del INE con un bizarro argumento: no podía prohibir al presidente hacer algo que ya hizo, y que viola la Constitución, porque no sabe si volverá a hacerlo.

Pero el aparente servilismo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue más allá. Su comunicado de prensa del 14 de diciembre 268/2020 (https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/4034/0) asegura que en sesión privada y por mayoría de votos, la Sala Superior determinó: establecer una medida de apremio al INE por no ajustarse a criterios establecidos por la Sala

Superior. Sin embargo, la sentencia no contiene el supuesto apercibimiento, ni hace referencia a algún tipo de desacato o de

desobediencia del INE. Los Magistrados Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, manifestaron que nunca discutieron medidas de apremio para nadie.

¿Será que El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se autodesmintió para taparle el ojo al macho y quedar bien con el mandamás de Palacio Nacional?

