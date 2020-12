Plan de inversión IP-Gobierno

Si bien la iniciativa privada y los principales órganos empresariales celebraron la presentación del segundo paquete de 29 proyectos de infraestructura para reactivar la economía por un monto por más de 228 mil millones de pesos, aún hay varios del primer paquete que no logran concretarse.

Es el caso del Paquete de Mantenimiento, Reparación y Operación (MRO) de las carreteras del Sureste, cuyo fallo de adjudicación lo ha postergado Banobras de Jorge Mendoza en dos ocasiones. El fallo definitivo podría ser este viernes, aunque una de las

versiones que circula fuertemente es que la SCT de Jorge Arganis quiere que Capufe de la recién nombrada Elsa Julita Veites, mantenga y administre el paquete carretero en lugar de utilizar la figura de asociación público-privada (APP). La APP tiene dos componentes principales: alcanzar altos niveles de servicio en las autopistas y migrar a un esquema de mantenimiento preventivo basado en el cumplimiento de estándares de desempeño, que se estima concluya en dos años. Ambos difíciles de cumplir para Capufe y la SCT.

MINERA SE VA DE MÉXICO

De no creerse, la titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, que ha preferido voltear a otro lado durante 10 meses de conflicto en la mina de San Rafael Cosalá, decidió atestiguar el reconocimiento “Casco de Plata” que otorga la Cámara Minera

de México (CAMIMEX) que preside Fernando Alanís Ortega, a esta mina por sus altos estándares de seguridad operativa. Los mismos que supuestamente no cumplía la mina propiedad de Americas Gold and Silver según el grupo de trabajadores encabezado por Yasser Beltrán que bloqueó las instalaciones en febrero de este año.

Recordará que Beltrán y su grupo, justificaron el bloqueo argumentando que las condiciones no eran las apropiadas y que se violaban los derechos de los trabajadores. La minera ha reiterado su deseo de seguir invirtiendo en México, siempre y cuando el Estado de derecho prevalezca.

FONDOS PARA EL RETIRO

Es hoy cuando varias personalidades como Esther Duflo y Jeffrey Sachs, Nobel de Economía y presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU, respectivamente, junto varios expertos más se reúnen en el Encuentro Digital Amafore 2020, organizado por esta asociación al mando de Bernardo González. En el evento financiero los temas de sistema de pensiones, finanzas personales, inclusión social, entre otros, van a ser abordados por expertos, nacionales e internacionales, con la intención de fomentar aún más el ahorro para retiro.

