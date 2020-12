¿Ahora el Banco de México?

Las preguntas que debemos hacernos son: ¿Cuándo se detendrá el daño? ¿Cuándo terminará la pesadilla? ¿Cuándo nos despertaremos sin la incertidumbre que asusta al enterarnos de una nueva ocurrencia, de una nueva ilegalidad; del nuevo ataque a una institución? ¿Cuándo se darán cuenta quienes siguen creyendo en el proyecto absurdo y continúan en la luna de miel con el régimen, que las decisiones erráticas nos afectan a todos y no sólo a los más privilegiados?

La iniciativa de reforma a la ley del Banco de México pone en riesgo al sistema financiero, ya que aumenta el riesgo de lavado de dinero. Obliga al banco central a comprar los excedentes de divisas en billetes de moneda extranjera como la última instancia adquirente. Lo anterior, compromete la integridad de las reservas internacionales y, por ende, la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. Simple y llanamente contradice las reglas de prevención adoptadas por nuestro país para prevenir de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo. Desde luego viola su autonomía.

Es absolutamente falso que exista riesgo o problemática alguna por el ingreso de los recursos por concepto de remesas al país. Cerca de 100% de dichas remesas se realiza vía transferencia electrónica. Esta reforma sólo logrará que más dinero del crimen organizado, en especial los dólares por venta de drogas, sean blanqueados a través del sistema financiero mexicano; así o más claro. La medida no ayuda a los mexicanos que viven en el extranjero y envían recursos a sus familias a México vía remesas de dinero. Tampoco les beneficia en cuanto al tipo de cambio. A los únicos que beneficiará es a quienes necesitan lavar dinero; y desde luego al banco mexicano (investigado y restringido por EU), que necesita a nuestro banco central para blanquear ese capital.

Lo antes señalado no sólo detenta un problema legal. Será un problema de logística y operación. Banxico carece de los sitios para resguardo y custodia de esas cantidades de efectivo. Tampoco cuenta con los mecanismos para trasladar el dinero a su país de origen. El mayor peligro es que México podría ser acusado por EU de lavar dinero, e imponérsele medidas y sanciones, en especial el aislamiento del sistema financiero mundial y las repercusiones económicas que ello tendría.

Reflexionemos nuestro voto en 2021, ésta y otras prácticas dictatoriales son el resultado de la ausencia de contrapesos en el gobierno. El poder no debe ser absoluto. De mantener la ruta actual, el daño será irreparable. Entre más se destruya lo construido por generaciones pasadas, más décadas tardaremos en reconstruir a la nación. Es nuestra obligación detener el daño, y no postergar el inicio de la reconstrucción. No hacerlo podría traer como consecuencia llegar al punto de inflexión donde ya no haya retorno.

POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI

ABOGADO

@JOSE_LAFONTAINE