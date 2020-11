La respuesta a los recibos locos

Las y los diputados federales somos representantes populares. Como tales, estamos obligados a llevar las necesidades, reclamos y anhelos de las familias de México ante las instancias correspondientes. Hace unos meses comencé a recibir un cúmulo de quejas sobre lo elevado que les llegaba el cobro de la energía de luz en medio del confinamiento por la pandemia del Covid19.

Cuando el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, compareció ante la Cámara de Diputados, le expuse dicha situación y accedió a que se revisara cada uno de los casos. Así, me di a la tarea de pedirle a los usuarios me mandaran sus recibos del antes y después para demostrar dichos incrementos.

En un primer paquete de 108 recibos, los directivos de la empresa productiva del Estado constataron que en 10 por ciento de los casos había un error en el cobro y que en promedio se habían disparado hasta en 700 por ciento. En ese sentido, determinaron que, a ese diez por ciento, se le abonará la diferencia a su favor en el próximo recibo, si es que ya habían pagado. En los que aún no pagan el servicio, se les descontará tal cantidad y en aquellos casos donde no hay anomalías, personal de la CFE los contactará para ofrecerles un plan de pago, aunque sigue el proceso de revisión.

La campaña que emprendí, denominada “Mándame tu recibo” continúa. El próximo 7 de diciembre volveré a la Comisión Federal de Electricidad con un segundo paquete, por lo que, si usted que me lee, está en esta situación, puede contactarme para que también exponga su caso.

Calcule que, si en esta pequeña muestra de 108 recibos que presenté, en el 10 por ciento había un cobro indebido, si lo trasladamos a los más de 40.6 millones de clientes de la CFE, de acuerdo con la información de su propio portal, en más de 4 millones de hogares se podría estar repitiendo el fallo.

Debo reconocer la apertura y la atención que otorga la CFE para revisar este tema. Mucha gente está desesperada por la situación económica, sin trabajo, y el servicio de luz se volvió impagable. Los errores serán subsanados y en los casos que no los hay, habrá facilidades, revisarán las instalaciones de cada domicilio.

Desde que asumí la curul he trabajado todos los días por lo que las familias de México necesitan. He caminado y tocado puertas para hacer sinergia, para ayudar a encontrar las respuestas. Hoy más que nunca debemos ser sensibles al sentir y padecer de la gente, por eso emprendí esta acción y, afortunadamente, he encontrado eco para solucionar la problemática. Como en esto, seguiré insistiendo en otros temas igual de sensibles y que laceran los bolsillos de las personas.

Son tiempos complejos, para todos; por eso necesitamos jalar juntos la carreta para salir adelante. Su servidora no se detendrá.





POR ANILÚ INGRAM

@ANILUINGRAM