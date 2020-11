“México debe mirar al sur”

Nuestro debate en torno a la relación con los Estados Unidos y el resto del mundo no es nuevo. No está exento (como todo debate público) de pasiones, de subjetividades, de intereses y hasta un alto grado de desconocimiento.

Muchos “gringologos” están desmenuzando la relación actual y venidera con el país vecino, además de llenar los medios con análisis sobre sí el presidente debió o no salir a felicitar a Biden o bien, si en aras del respeto a otros países la decisión fue prudente.

Lo que es inevitable es someter a revisión nuestra relación bilateral en los temas que dominarán la agenda común, como la migración, el comercio a través del TMEC y la seguridad, ahí debemos concentrar nuestros esfuerzos.

Por ejemplo, en lo económico no se aprecia gran modificación una vez que tomen protesta el próximo presidente del país del norte, porque la relación con China continuará tensa, el TMEC no va a cambiar de la noche a la mañana, nuestra relación comercial con ellos seguirá, es decir, los fundamentos de los vínculos históricos no serán modificados de la noche a la mañana.

Por supuesto que lo que sucede allá nos importa, pero se tiene que aprovechar esta coyuntura para revisar nuestras prioridades y relaciones con el exterior, existe una que desde hace tiempo nos ha reclamado su revisión, me refiero a nuestra relación con América Latina.

Porque a nivel regional México es la segunda economía más competitiva (después de Chile), lugar alcanzado debido a su mejora en al menos cuatro rubros: mercado laboral, instituciones, habilidades y adopción de tecnologías de la información.

Por ello, sin dejar de lado la relevancia política y económica de nuestro país vecino del norte, una de las grandes oportunidades que se nos abre es el fortalecimiento de nuestro vínculo con América Latina, porque si otros no miran hacia el sur nosotros debemos poner el ejemplo.

POR LUIS DAVID FERNÁNDEZ ARAYA

COLABORADOR

@DRLUISDAVIDFER