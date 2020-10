Se fueron con la finta los que acusan a la SCJN

La apretada votación en la SCJN, 6-5, con la que se declaró constitucional la consulta ciudadana propuesta por el Presidente, fue una jugada maestra de la Corte que, aunque sus críticos la acusen de corrupta y traidora, defendió la institución y la salvó de un choque frontal con el Presidente de pronóstico reservado: la votación dividida legitimó el resultado, evitó una colisión con López Obrador, pero, al mismo tiempo, matizó la intención presidencial —si no es que la desarmó— de llevar al paredón a los expresidentes. Cambiarle la pregunta, abriéndola tanto y redirigiendo el sentido de la misma, fue la cereza en el pastel.

“La justicia no se consulta”, se repetía una y otra vez tras la votación en la Corte. El mismo coro, parecido a la ola de opinión de juristas y constitucionalistas que, aseguraban, en sintonía con el proyecto del ministro Luis María Aguilar, que la propuesta no era más que una ocurrencia y se trataba de un “concierto de inconstitucionalidades”.

Parece que quienes se aceleraron a opinar, se fueron con la finta. Justamente la Corte definió que la justicia no se consulta, al no hacer vinculante el resultado del ejercicio. Pero, además, la reformulación de la pregunta deja en claro que la materia de la consulta no tiene que ver con procuración de justicia.

La consulta no podría obligar ni a la Fiscalía General de la República, ni al Poder Judicial. Los sistemas de procuración e impartición de justicia no son sujetos a consulta. Si hay delitos que perseguir, que se investiguen y castiguen, independientemente de lo que opine la mayoría. Con o sin consultas. Eso decidió, también, la Corte, aunque haya quien no quiera verlo.

***

El error que cometieron constitucionalistas fue confundir que lo que resolvía la Corte era la constitucionalidad de la pregunta, cuando no era así. Se votaba la posibilidad de la consulta, no la pregunta de la misma. Eso ocurrió después, cuando se reformuló. En todo caso, la pregunta, ha dicho el presidente de la Corte Arturo Zaldívar, está encaminada a crear comisiones de la verdad, no procesos judiciales. Más encaminado a garantizar derechos de posibles víctimas, que a llevar al banquillo de los acusados a personas con nombre y apellido. De hecho, la intención de enjuiciar a los expresidentes vía una consulta, quedó minada. Lo que vimos fue una deliberación pública, reflejo de interpretaciones plurales, como plural es la sociedad. Y como suele suceder, casi nadie quedó contento. Los que no querían consulta, despotrican. Y quienes la querían en sus términos (AMLO), también están insatisfechos, porque el objeto de la misma se modificó. Nadie ganó todo, nadie perdió todo. La Corte se salvó de ir al paredón presidencial, los expresidentes del juicio de la plaza pública, y el Presidente puede vender un triunfo, aunque no sea el que deseaba.

***

OFF THE RÉCORD: Curioso caso el de quienes, cuando la SCJN les da la razón, es autónoma e independiente; si no, fue presionada y es corrupta. Si vota como quieren, es imparcial; si no, es mafiosa.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN