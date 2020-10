Consulta sobre juicio a expresidentes corresponde a un derecho constitucional: ministra Ríos Farjat

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Margarita Ríos Farjat, señaló que la aprobación de la consulta sobre el juicio a los expresidentes corresponde a un derecho constitucional al que pueden acceder los ciudadanos.

En entrevista con Salvador García Soto, explicó que la Ley de Consulta Popular fue aprobada desde el 2012; sin embargo, hasta la fecha no se había efectuado este mecanismo.

Tenemos un derecho constitucionalizado que es la participación en las consultas populares. Nadie dice que a partir de las consultas nos volvamos jueces. Tenemos una ley que lo regula, no se utiliza y qué sucede, de todas maneras la sociedad y la comunidad encuentra otras formas de participar en las decisiones políticas. Yo creo que hay que usar siempre los canales constitucionales.

Los ministros de la Suprema Corte cambiaron la pregunta que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esta modificación causó mucha polémica ya que varios especialistas indican que no es clara.

Al respecto, la ministra admitió que la SCJN no es un organismo que se dedique a hacer preguntas políticas, sin embargo, destacó que el nuevo cuestionamiento es neutro, no tendencioso y está apegado a los derechos.

No somos un órgano que redacte preguntas políticas dirigidas a un entorno político, pero me parece que esta tiene la neutralidad de no atropellar los derechos de nadie.