Entorno a la importancia del uso del cubrebocas se podría escribir un tratado. Su eficacia para disminuir el riesgo de contagio está probada y comprobada.

Aun así, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, desestima su utilidad. Ni en algo tan simple y sencillo, donde hay evidencia científica, logra ser consistente. No alienta su uso. No promueve que se porte. No se atreve a decir a los mexicanos, sin cortapisas, que se lo pongan.

Sus incontables yerros, sus incansables errores e inentendibles ligerezas, son una oda a la desinformación e irresponsabilidad. Él es el principal responsable de que, en nuestro país, donde ya se han rebasado las 90 mil muertes por COVID-19 en la estadística oficial –que habrá que multiplicar por un factor de 2.8 para aproximarnos a la cifra real-, no haya claridad sobre si el cubrebocas debe o no usarse.

***

En su conferencia del 3 de abril explicó que usar mascarilla no sirve para quienes buscan tener una defensa contra las partículas del virus Sars-CoV2. El 27, sostuvo que “tiene una pobre utilidad o una nula utilidad”. El 29 de ese mismo mes, insistió que “usar cubrebocas para prevenir COVID-19 no sustituye la medida más importante que es ‘quédate en casa’”. Y el 25 de mayo aceptó que “en el tránsito a la nueva normalidad, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación”.

El Premio Nobel de Química Mario Molina publicó en junio un artículo en el que destacó que el uso de cubrebocas ayuda a disminuir los contagios de Covid-19.

López Gatell manifestó que, el artículo era “una aportación valiosa”, pero siguió sin pedir su uso. Fue hasta el 11 de julio, cuando recomendó “utilizar cubrebocas como un instrumento auxiliar de la prevención". El viernes 24 de ese mismo mes en la mañanera, el presidente López Obrador aseguró que el uso del cubrebocas “no está científicamente comprobado”, y dijo que, “tanto el Dr. Alcocer como el Dr. López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia”.

***

El subsecretario insiste en que es una “medida complementaria”. Y sí. Pero también lo es lavarse las manos o mantener sana distancia, y eso si lo recomienda sin matices. ¿Por qué no recomendar su uso, sin trabas, como sí enfatiza con otras medidas?

“Se ha sobreestimado el uso del cubrebocas para evitar el COVID-19, pues este es un elemento que funciona para disminuir la probabilidad de que haya propagación; sin embargo, no sirve para evitar el contagio”, insistió López- Gatell, apenas el martes de esta semana.

Ese mismo día, horas más tarde, nos regaló otra perla: “No digo que no sirva, lo que digo es: sirve para lo que sirve y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve”. Cantinflas se quedó cortó.

¿Y para qué sirve Hugo López-Gatell? Para generar caos, desinformar, equivocar en cuanto pronostique o calcule, repartir culpas, maquillar la realidad… para eso sí salió muy bueno.

El subsecretario no es confiable, su autoridad está en entredicho y su rigor científico –si es que un día lo tuvo- guardado en un cajón.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

