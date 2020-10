Correr de manera virtual, pero con pasión

En la época de COVID los corredores aprendimos a hacer de la tecnología una aliada que nos ayuda a correr de manera segura y a participar, aunque sea de forma virtual, en carreras y maratones que hoy no pueden ser presenciales, por el riesgo para la salud. Pero a veces también la tecnología nos hace malas jugadas, como le ocurrió el pasado 4 de octubre a la británica Jodey Hopcroft, quien corrió virtualmente, desde Norfolk, Inglaterra, la maratón de Londres. Jodey encendió su GPS para medir la ruta y el tiempo de su carrera, pero como tenía muy mala señal, terminó, entre trotando y caminando, casi 80 km. Equivalentes a dos maratones.

La propia Jodey se dio cuenta de que algo estaba mal y que su equipo recibía señal de manera intermitente, por lo que no registraba siempre la distancia que avanzaba en la aplicación oficial del Maratón de Londres, pero no quiso detenerse hasta recibir el aviso de terminación de la ruta; sólo que para cuando eso ocurrió, y la mala recepción le permitió recibir el aviso de terminación de los 42 kilómetros, en realidad ella había corrido 78 kilómetros realmente. La razón que la movió a seguir y no parar, a pesar del inconveniente tecnológico, explicaría después, fue que ella había corrido patrocinada por la MS-UK, una organización benéfica para la esclerosis múltiple que donaría dos mil euros para ayudar a personas enfermas si Jodey terminaba el maratón.

La historia de Jodey es un buen ejemplo, primero de cómo correr por una causa, en este caso su apoyo a los enfermos de esclerosis múltiple; siempre será la mejor motivación para alcanzar la meta venciendo todos los obstáculos, y segundo de por qué en esta época de pandemia tenemos que aprender a manejar la tecnología y a asegurarnos de planear bien nuestras carreras virtuales y que estén siempre bien verificadas en sus rutas, tiempos y, sobre todo, con el adecuado soporte tecnológico.

Si eres de los que se han sumado a esta nueva modalidad de correr virtualmente, te comparto estos tips de mi amigo Leonardo Mourglia que te servirán para hacerlo adecuadamente.

Hay que verificar que el reloj o celular estén cargados y configurados correctamente con la aplicación de la carrera a la que te hayas inscrito, pero además debes buscar un dispositivo alterno, como un cronómetro, y planear y definir con anticipación la ruta y la distancia que correrás. Checar las diferencias de horario. Para las carreras virtuales también hay un día y una hora puntual de inicio y de cierre, aunque algunas te dan la facilidad de hacer tu carrera durante varios días, si no comienzas y terminas en el plazo dado en la hora que lo indican, podrías quedar descalificado. Además de planear bien la ruta, es muy importante tener una logística preparada en cuanto a todo lo que vayas a necesitar durante la carrera; aquí no habrá ni puestos de hidratación, ni de primeros auxilios, como en una carrera organizada. Prepara tu cinturón o mochila de hidratación, geles, barritas y que alguien de la familia o un amigo te apoye esperándote en determinados puntos para darte tu bebida, un masaje y hasta una porra, esas que tanto nos animan. Si ya has hecho varias carreras virtuales te habrás dado cuenta que la mayoría manejan sus propias reglas; por ello, nunca está de más revisar el reglamento para evitar toparse con sorpresas.

Y por último, debemos entender que muchos hemos estado sin entrenar adecuadamente, y que no es sano inscribirse a distancias que están por encima de nuestras capacidades físicas actuales; se trata de ejercitarnos, de movernos, no de lesionarse, ni competir, y mucho menos de hacer trampas; al final, sea virtual o no, correr es una pasión y por ello su esencia es la honestidad con uno mismo.

POR ROSSANA AYALA

