UIF pisa los talones a Mancera

Hay una escena captada el 23 de mayo de 2013 en ciudad de México captada por el periodista Paris Salazar que sirvió como punta de la madeja para descubrir lo que tiempo después puso al descubierto con una serie de trabajos divulgados públicamente. El colega fue el primero en hablar de la existencia de un Cartel Inmobiliario en la capital del país y sin temor a la equivocación o represalias citó a la cadena que integraba la asociación delictuosa, incluyendo al jefe de gobierno.

En los eventos públicos, Miguel Ángel Mancera y Simón Neumann, constructor inmobiliario, evitan las miradas, las palmadas, hasta estrechar las manos. Casi se ignoran en público a pesar de una relación laboral y personal que data de antes de que Mancera asumiera la administración capitalina.

Desde que Mancera tomó el cargo de jefe de Gobierno, a Neumann le toca representar el papel de empleado y a Mancera el de jefe, años atrás fue al revés. Como secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) de la Ciudad de México, Simón Neumann se desempeñó como siempre con bajo perfil, hasta convertirse en casi una sombra cuando coincidía con el jefe de Gobierno.

La mañana del 23 de mayo de 2013, Mancera pasa el torniquete para ingresar a la Línea 7 del Metro e iniciar el recorrido por las nuevas instalaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de El Rosario, en Azcapotzalco. A pesar de que es una obra con participación de Seduvi, Neumann camina detrás para evitar el protagonismo. Al descender de la escalera eléctrica, Neumman queda a seis personas de distancia de Mancera Espinosa; en la estación de monitoreo permanece en la tercera fila y en el panel del evento, a una silla a la derecha. Neumann se levanta y enfila hacía el atril. Acomoda un par de tarjetas informativas y da un mensaje sobre la participación privada gubernamental en el Cetram de El Rosario. Al concluir camina con la mirada fija en el suelo y encorvado; saluda a Alfonso Salem Slim, presidente de Inmuebles Carso, y a Miguel Ángel Mancera, quien devuelve rápidamente la cortesía.

Un año antes, las cosas habían sido diferentes. El 12 de junio de 2012, el entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Mancera, acudió al Centro Deportivo Israelita a un evento proselitista con la comunidad judía, y Simón Neumman fue el responsable de recibirlo en la entrada y guiarlo por las instalaciones, caminaban hombro a hombro e intercambiaban sonrisas y departieron mesa con viejos conocidos.

La historia fue detallada en el libro 19 Edificios como 19 Heridas, Por qué el sismo nos pegó tan fuerte (Grijalbo 2018) que me tocó coordinar. El trabajo de Paris Salazar fue titulado Cártel Inmobiliario: La operación desde el gobierno de Mancera.

No hay más información pública, continúa Salazar, del pasado profesional de Mancera, pero los documentos oficiales revelan que trabajó en la iniciativa privada para desarrolladores inmobiliarios y para Simón Neumann. En 1995 Fausto Galván Escobar, amigo y compañero de Mancera Espinosa en la UNAM, lo recomendó en BAITA, una empresa de reciente creación dedicada a la construcción, compraventa y administración de bienes inmuebles

El texto continúa describiendo cómo se tejieron las relaciones desde los noventa y luego en el poder entre el mismo grupo (económico y ahora político) en contubernio en el gobierno de Mancera, incluso Paris Salazar ofrece escrituras públicas notariadas.

En todo este tiempo, poco a poco el gobierno de Claudia Sheinbaum ha levantando denuncias contra funcionarios del ex jefe de gobierno por uso indebido de recursos públicos del sector de obras y servicios, pero no se había dado ningún golpe por el caso del Cartel Inmobiliario hasta ayer que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, dio a conocer que imputa precisamente al círculo cercano de Mancera el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su administración y enriquecimiento ilícito de los personajes que lo conforman. Los señalados son los amigos de Mancera, quienes impulsaron la construcción de desarrollos inmobiliarios, dieron permisos y otorgaron contratos irregulares en su administración.

Cada vez la justicia está más cerca de los talones de Miguel Ángel Mancera. ¿Llegará hasta él?

Uppercut: Escribió muy temprano ayer a Contra las Cuerdas el senador Damián Zepeda por lo que se dijo aquí en el sentido de que mucho vitupera la oposición y cuando se trata de dar el debate y defender los temas se ausentan. ¿Verdad, Damián Zepeda? Esto porque no asistió a comisiones del Senado donde se extinguieron los 109 fideicomisos antes de pasar al pleno camaral. “Aquí estoy presente en la sesión aún, presentamos decenas de reservas y debates. En comisiones buscamos con fuerza no dar quórum y así evitar que el tema pasara al pleno. Era la única forma de parar el dictamen, buscando ganar los votos necesarios para que no se cometiera este daño. De haberse mantenido esa resistencia, hoy no se hubiera aprobado la reforma”.

Por ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX