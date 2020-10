La recomposición de fuerzas en el pleno de la Corte

Con la decisión dividida que declaró constitucional la consulta popular para preguntar si se persigue o no a ex Presidentes de México (pertinente decir que sólo en los casos de Felipe Calderón y Enrique Peña la prescripción permitiría la apertura de carpetas de investigación por presuntos ilícitos, en los otros 3 casos no) la Corte tuvo un punto de quiebre que exhibió la conformación de grupos en su interior.

Más allá del sentido de la votación que lastimó la credibilidad del Tribunal Constitucional, por validar que la aplicación de la ley puede ser consultada, la justificación de cada ministra y ministro dejó señales sobre la composición de fuerzas y debilidades.

Me parece que hubo quienes evidenciaron que su voto fue para evitar un reproche presidencial que pudiera ser motivo de una persecución como la que enfrentó Eduardo Medina Mora. No olvidar que para ser absolutamente independiente hay que tener la casa en orden. En ese grupo disminuido se observa a Alfredo Gutierrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, que provocaron gran decepción sobre su rigor como jueces constitucionales al mostrar una actitud realmente timorata que dio la mayoría de 6 votos al grupo pro 4T.

Ambos ministros no son cercanos de Arturo Zaldivar, Presidente de la Corte, incluso son marcadas sus diferencias. Los 2 pertenecen a la minoría que intentó evitar en enero de 2019 que Zaldívar lograra la Presidencia, en coordinación con Luis María Aguilar, autor del proyecto de resolución que declaró la inconstitucionalidad de la consulta popular.

El bloque pro AMLO, que ya mostró con votos su lealtad al régimen, está conformado por quienes le deben el puesto a López Obrador; Yasmín Esquivel (adelantada en sus posibilidades para ser en 2023 la primera presidenta en la historia de la Corte) Juan Luis González Alcantara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, reforzados por el propio Presidente del Máximo Tribunal.

El ministro Fernando Franco González Salas, se cuece aparte. Riguroso con sus votos e implacable para evitar suspicacias políticas en sus decisiones, terminará su periodo en noviembre de 2021 y esa vacante será aprovechada para proponer una terna afín a los intereses del régimen y sumar otro voto potencial al grupo 4T, para alcanzar 5.

Para Javier Laynez Potizek, al igual que Franco, las decisiones jurisdiccionales no pueden quedar anexadas a los intereses políticos de la Presidencia. Norma Piña Hernández, es jueza de carrera, fue directa en su postura sobre la consulta popular a extremos de incomodar a algunos de sus colegas, principalmente a Ríos Farjat con quien ha tenido severas diferencias públicas.

Luis María Aguilar ex presidente de la Corte se ha quedado solo y es cuestionado por su administración al frente del Poder Judicial. Se le atribuye haber sido laxo con el nepotismo y corrupción de juzgadores federales. Su principales aliados, Pérez Dayán y Gutierrez Ortiz Mena le dieron la espalda en el polémico asunto de la consulta. La red operativa de Aguilar Morales en el Consejo de la Judicatura Federal fue desarticulada y es investigada por Zaldívar.

Jorge Mario Pardo, también juez de carrera, ha visto pasar los años sin lograr su anhelo de llegar a ser presidente del Alto Tribunal, como lo fue su abuelo. Lejano al grupo 4T, su estilo se ha basado en evitar confrontaciones que comprometan su posición.

Es así que la decisión que puso a prueba la autonomía e independencia de los ministros, permitió también que bajaran sus cartas en los tiempos del presidencialismo más autoritario en décadas recientes.

EDICTOS

Un recuerdo con respeto y admiración para el Doctor Mario Molina, quien lamentablemente se nos adelantó el miércoles pasado. En una entrevista que me otorgó hace 8 años, reveló que su pasión por la química comenzó en el baño de su casa familiar con varios experimentos que le divertían desde niño, posteriormente inició en la UNAM una extraordinaria trayectoria científica que lo llevó a ganar en 1995 el Premio Nobel, para orgullo de México. Descanse en paz.

Por ENRIQUE RODRÍGUEZ.

Enroma27@gmail.com

@Jenroma27