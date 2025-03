Mexicanos desean la paz en Ucrania, asegura Beata Wojna

En entrevista para Heraldo Media Group, durante el espacio en la señal radiofónica, "Maca Diario", Beata Wojna, internacionalista, conversó sobre el clima político entorno a los conflictos bélicos y la tensión internacional que estos provocan, puntualmente, la experta puntualizó en el deseo de que los mexicanos quieren la paz en Ucrania.

Recientemente, un sondeo de QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group reveló la percepción de los mexicanos sobre las negociaciones de paz gestionadas por Estados Unidos entre Rusia y Ucrania, al inicio del cuarto año del conflicto.

Aunque suena a guerra, el objetivo no es ir a la guerra, como muchos por aquí interpretarán el rearme de Europa. Se trata de evitar que Rusia ataque de nuevo a sus vecinos, y eso se puede lograr fortaleciendo las capacidades de defensa de los europeos https://t.co/aAJLmqPg5x — Beata Wojna (@BeataWojna) March 10, 2025

Según los resultados, el 57% de los encuestados dijo estar informado sobre la reunión, mientras que el 42% expresó desconocimiento y un 1% no respondió. En cuanto a la postura sobre el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, el 48% de los 800 entrevistados considera que está buscando la paz en su país, 35% opinó lo contrario y 17% no sabe o no respondió.

Un tratado de paz es posible, pero ni inmediato, asegura la experta

Sobre estos hallazgos, Wojna comentó que "los mexicanos están más al pendiente de los temas internacionales de lo que podría parecer a primera vista. Este sondeo refleja que tienen una opinión bastante clara y positiva sobre el presidente de Ucrania, pues consideran que se encuentra buscando la paz".

Además, la internacionalista señaló que "vemos una percepción muy negativa de Donald Trump. El 63% afirma que el expresidente de Estados Unidos no busca la paz, pues su política exterior ha influido en la percepción de los mexicanos".

En este contexto, Wojna destacó que "tras la reunión en la Casa Blanca, las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos se han restablecido y se ha aceptado un trato con miras a un alto al fuego. Si bien es posible que se logre un cese de hostilidades, un acuerdo de paz definitivo tardará más en concretarse".

Sigue leyendo:

Frente Frío 35 HELARÁ el país con granizo y nieve este fin de semana | MAPA de estados en alerta

Liberan más de 100 mariposas monarca en Chiapas