Muere la influencer y vaquera Valeria Mireles, "Miss Rodeo", ¿de qué falleció?

El mundo del rodeo se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ana Valeria Mireles, en el estado de Nuevo León. La joven se dio a conocer por representar a México en competencias internacionales, logrando increíbles hazañas en disciplinas como amarre de chiva, carrera entre polos y carrera de barriles. Aunado a su pasión en estos deportes, la joven había destacado como influencer pues en sus redes sociales acumulaba más de 25 mil seguidores.

La noticia sobre su muerte se confirmó el pasado lunes 10 de marzo, luego de que la Federación Mexicana de Rodeo compartió una fotografía de la joven y externó el pésame para sus seres queridos y familiares: "con profundo pesar, nos unimos para rendir homenaje a la memoria de Valeria Mireles, nuestra querida 'Miss Rodeo México' 2021-2022 y 'Miss Rodeo Nuevo León' 2020-2022, quien nos dejó demasiado pronto", se lee en una publicación de Instagram.

La Federación Mexicana de Rodeo agregó que la joven se convirtió en una inspiración para decenas de jóvenes, a tal punto que se convirtió en una digan representante de las tradiciones mexicanas: "Valeria fue más que una reina del rodeo; fue una embajadora de la cultura vaquera, una inspiración para muchas jóvenes. Su sonrisa iluminaba cada arena, su pasión por el rodeo era contagiosa", agrega el texto.

¿De qué murió "Miss Rodeo"?

La joven tenía más de 25 mil seguidores. Foto:IG valeriaamireless

Finalmente, la Federación Mexicana de Rodeo lamentó el deceso de Ana Valeria Mireles y envió el pésame a sus seres queridos: "aunque su partida nos deja un vacío, su legado vivirá en nuestros corazones y en la memoria del rodeo. Querida Valeria, te recordaremos con cariño. Descansa en paz, querida reina. Dios traiga consuelo y reconforte los corazones de su amada familia", puntualiza el comunicado oficial mediante el cual se confirmó el deceso de la "Miss Rodeo México".

Hasta ahora, no hay información sobre las causas de muerte de "Miss rodeo". Los familiares de Ana Valeria Mireles no han compartido información al respecto, pese a que sus miles de seguidores han estado comentando en las fotografías de la joven. Se espera que en el transcurso de los días se dé a conocer más información sobre su muerte; cabe mencionar que la joven no había comentado tener problemas de salud en fechas recientes.

¿Quién era "Miss Rodeo"?

Era conocida por su amor a los caballos. Foto:IG valeriaamireless

Según primeros reportes, Ana Valeria Mireles se interesó en el mundo de los caballos desde que tenía 8 años de edad. La joven comenzó a competir en campeonatos estatales en diferentes categorías como barrilera y para el año 2021 se coronó como subcampeona nacional de carrera entre polos. Un año más tarde, en 2022, la "vaquerita" - como también era apodada en redes - representó a México en el mundial de rodeo realizado en Wyoming, Estados Unidos.

De igual manera, la joven se convirtió en "Miss Rodeo Nuevo León" durante los años 2020-2021 y "Miss Rodeo México" del 2021-2022. En sus redes sociales solía compartir contenido vaquero; era usual ver a la joven rodeada de caballos, montando y en competencias. Se espera que en los próximos días se revelen las causas de su muerte.