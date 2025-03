Avalan diputados federales, leyes secundarias de reforma energética

En menos de 2 horas, con 33 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM y MC, 9 en contra del PAN y el PRI, la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, aprobó las leyes secundarias de la reforma energética, que dan preponderancia a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas.

De esta manera quedaron listas las modificaciones a la Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad; la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos; la Ley del Sector Eléctrico; la Ley del Sector Hidrocarburos; la Ley de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía; y se reforman diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, así como disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En la discusión Reginaldo Sandoval, coordinador parlamentario del PT acusó a los diputados de la oposición de mentirosos al argumentar que no hay un control del precio de la gasolina ni el costo de la electricidad en los hogares mexicanos.

“Nos dicen que no hay regulación y que se queda corta, pues no, cuando hay más Estado de derecho y más regulación es ahora, porque hay transparencia, no escondemos nada, todo es público y todo es transparente, y sí hay combustibles accesibles a la gente, ya no hay gasolinazos, ni ha subido el gas, ni la energía eléctrica”, dijo.

Verónica Martínez, del PRI celebró que la minuta plasme el interés por atraer la inversión privada ante la situación crítica que registran las empresas del estado.

“Porque en el caso por ejemplo la CFE no tiene la capacidad de generar la energía necesaria para abastecer a todo el país (…) no era necesario establecer la preponderancia del estado en materia energética ya que siempre ha sido así”.

Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, aseguró que la reforma representa un avance respecto a la política energética del sexenio de Andrés Manuel López Obrador que, aunque mantiene un enfoque de control estatal, introduce la flexibilidad necesaria para modernizar el sector y asegurar una transición hacia energías limpias, sin perder de vista la soberanía energética.

Se espera que la minuta de este paquete energético, se suba al pleno, este miércoles, en la sesión ordinaria del pleno de la Cámara de Diputados.

TJM