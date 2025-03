Diputados aprueban ley para fortalecer la soberanía nacional: no permitirán intervencionismo extranjero

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con mayoría calificada de 417 votos a favor, 36 en contra y cero abstenciones reformas en materia de fortalecimiento de la soberanía nacional y tráfico ilegal de armas, con la cual advierte que no permitirá ningún tipo de intervención o intromisión en el territorio nacional de naciones extranjeras.

El documento, que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, establece que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, mar o espacio aéreo.

Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables.

En el dictamen se determina que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente por el delito de terrorismo, además de que, a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Al fundamentar la propuesta, Jessica Saidén Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana indicó que, lo largo de su historia, México ha enfrentado amenazas a su independencia desde invasiones extranjeras hasta presiones diplomáticas que han buscado condicionar nuestras decisiones interna y externas, y con esta ley se manda un mensaje de que no permitirá intervenciones.

“Recordemos que un estado independiente no se subordina a mandatos de otro país, por ello esta iniciativa fortalece y reafirma que el Estado privilegiará la cooperación en materia de seguridad y de justicia, pero sin aceptar imposiciones o intervenciones unilaterales (…)Y si bien estamos conscientes que no todo ha sido positivo, y que han existido también muchos errores que tenemos, por supuesto que enmendar, eso no es razón para permitir que alguna nación, sobre todo extranjera, atente contra nuestra soberanía”, señaló.