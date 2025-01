Concluye restauración del templo de San Vicente Ferrer en Juchitán

Siete años y más de tres meses son los que tuvieron que pasar, para que nuevamente el templo de San Vicente Ferrer, ubicado en el centro de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, volviera a verse imponente, tras el arduo trabajo de restauración que han estado haciendo los especialistas en este edificio emblemático dañado por los sismos del 7 de septiembre del 2017.

Será en este mes de enero del 2025, cuando las autoridades hagan entrega del inmueble a la comunidad católica, para que vuelva a abrir sus puertas a la fe cristiana, así los da a conocer Wilber Jesús Cruz Martínez, párroco de esta iglesia.

Hay una fecha tentativa ya para la apertura del templo, solamente que no se ha anunciado porque no hay una confirmación exacta, no me quiero adelantar también a esta fecha tan esperada por todo Juchitán, por toda la iglesia, un templo muy antiguo que representa el centro de la fé de toda esta Heroica Ciudad de Juchitán. (00:00:49). Hubo necesidad de agregarle algunos cambios a su estructura original, pero en la gran mayoría de sus componentes, se rescataron piezas originales que fueron restauradas minuciosamente.

“Hablo de una originalidad en el sentido de que el retablo se trató de rescatar lo más que se pudo en cuestión de lo interno, el piso es igual diferente, vamos a estrenar el altar, la sede, el lambón, las bancas, hablo de estos cambios qué pues básicamente no vamos a lograr observar lo que había antes y estos pequeños detallitos hacen también que el templo podamos verlo de manera majestuosa”, dijo.

Templo San Vicente Ferrer

Créditos: José Luis López

INAH trabajo en la obra

Se trabaja en los últimos detalles, el personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia le dedicó tiempo a cada pieza, para rescatar la belleza arquitectónica de esta obra.

“Ya ahorita por ejemplo acabaron de subir todo lo que es del retablo que hay tanto enfrente como en la parte lateral, son algunos detalles también de restauración ayer por la mañana se bendijeron las campanas que va ser prácticamente el templo como estructura en la cuestión de todos los materiales ya está terminado, ya está concluido, faltan algunos detalles como cualquier casa, cuando se construye falta básicamente lo interno, falta lo que es el altar, el ambón, la sede que prácticamente pues esto es también representa toda nuestra fe como cristianos”.

Reconstrucción del templo

Créditos: José Luis López

Sigue leyendo:

En Culiacán entregan pensiones para mujeres: más de 23 mil beneficiarias en Sinaloa

VIDEO: un hombre muere tras quedar debajo de las llantas de un autobús en Tamaulipas

LA