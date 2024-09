Amparos contra elección de jueces no tienen fundamento legal: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no se haya pronunciado sobre los amparos contra la elección de juzgadores ya que no tienen fundamento legal.

En la conferencia de prensa matutina, criticó que dentro del Poder Judicial no haya un ministro que llame a la sensatez ante una situación que viola la Constitución.



AMLO asegura que no hay fundamento legal en los amparos. Foto: Presidencia

“Ahora hay amparo para todos, que no hay un ministro de la Corte, de esos que invocan casi siempre de manera hipócrita el Estado de Derecho, que pueda llamar a la sensatez para convocar a jueces, a magistrados, a sus compañeros ministros para que cese este proceder arbitrario, ilegal, que viola la Constitución. ¿Cómo están promoviendo amparos sin fundamento legal, amparos para que el Instituto Electoral no lleve a cabo la elección de los jueces, magistrados, ministros?, ¿cuál es el fundamento?”, expresó.

Por ello, el titular del Ejecutivo Federal cuestionó “¿por qué la presidenta del Poder Judicial no fija su postura sobre esto? ¿Por qué se calla? ¿Por qué ese silencio cómplice?”.

López Obrador también criticó que en las movilizaciones contra la reforma al Poder Judicial no solo hay trabajadores del sector, sino también de despachos de abogados.



“Me llama mucho la atención que movilizan a los trabajadores del Poder Judicial y no sólo a los trabajadores del Poder Judicial, también a los despachos de abogados y de las asociaciones de abogados, todos los que de una u otra manera se benefician con la red de componendas y de complicidades que prevalece en el Poder Judicial, los que no quieren que se acabe con la corrupción y que haya una verdadera impartición de justicia”, añadió.

Reiteró que se respetarán los derechos de los trabajadores del Poder Judicial.

“Y también mucho engaño, porque a los trabajadores del Poder Judicial se les van a respetar todos sus derechos, nadie va a salir afectado, a no ser que estén defendiendo a jueces que son sus familias y que por eso esa actitud, o que aún siendo trabajadores del Poder Judicial no vivan sólo de su salario, sino que vivan del influyentismo y de los moches, y que por eso no quieren que se limpie de corrupción el Poder Judicial”, señaló.

