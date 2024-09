AMLO sobre sentencia de García Luna: "que no haya impunidad"

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la defensa de Genaro García Luna —exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón— pide una sentencia de 20 años, se demuestra su culpabilidad. En la Mañanera, Indicó que en este caso es importante que no haya impunidad.

“Hay que esperar la sentencia porque por un lado están pidiendo cadena perpetua y por el otro sus abogados 20 años. Vamos a esperar, no tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años está aceptando que sí hay culpabilidad”, dijo López Obrador a pregunta expresa.

Sus abogados proponen 20 años de prisión. Foto: Archivo

El titular del Ejecutivo Federal dijo que el juez establecerá la sentencia en donde los fiscales piden cadena perpetua para el exfuncionario mexicano.

“Entonces, ya lo que van a decidir es otro asunto, ya la autoridad tiene que ver el daño que se cometió a la sociedad, a nuestro país, también al pueblo de Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, la parte del manejo del dinero. Y yo lo que creo que es muy importante el que no haya impunidad, para que no se dé la repetición de estos casos, la justicia es prevenir, que no haya impunidad.”, expresó.

También llamó a que el ex mandatario Felipe Calderón informe cómo integró a su gobierno a García Luna.

“Debería de informar que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar?, ¿quién se lo recomendó? Toda la relatoría, el pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejo el gobernó y la política de seguridad esos seis años, un Informe, si el sabía, no sabía, qué opinión tiene”, añadió.

Sigue leyendo:

Defensa de García Luna propone 20 años de prisión para el exsecretario de Seguridad

México no está militarizando, está en un proceso de pacificación: Citlalli Hernández