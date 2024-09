Papás bloquean carretera federal en Veracruz por falta de docentes

Madres y padres de familia la secundaria “Vicente Lombardo Toledano”, municipio de Villa Aldama, protestaron este lunes 2 de septiembre, tomaron el plantel y bloquearon la carretera Xalapa-Perote, a la altura de Valsequillo y Cruz Blanca, en la zona montañosa central del estado de Veracruz, por la falta de docentes.

Los quejosos exigieron a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a cargo de Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, la designación de maestros definitivos y que se cubran las horas faltantes. Las personas comentaron que el problema está vigente desde hace cinco años y hasta el momento la dependencia estatal no ha dado una solución. Incluso, ya se han manifestado varias veces para que sean atendidas sus demandas.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Padres de Familia, Gabriel González López, se tiene un faltante de 80 horas en el plantel educativo, donde los tutores mantienen un plantón hasta que sea escuchado el reclamo por parte de la dependencia estatal mencionada.

“Estamos exigiendo que se cubran todas las horas que faltan en la Escuela Vicente Lombardo Toledano. Tenemos un faltante aproximado de 80 horas que no tenemos maestros para que las cubran”, añadió.

Los quejosos también demandaron la renuncia inmediata del profesor Enrique Maruri, a quien le asignaron 21 horas, pero pidió licencia y no se presenta a laborar a la escuela.

“Es una licencia por parte de la SEV desde hace tres años y no se presenta. Entonces lo que ahorita se está exigiendo es la renuncia inmediata para el maestro Maruri, que renuncie al maestro Maruri y si no renuncia pues no nos vamos a mover”, enfatizó González López.