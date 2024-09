Ganaderos están siendo desplazados por la inseguridad en Sonora

Por la inseguridad varios ganaderos de Sonora han tenido que abandonar sus ranchos, ser desplazados o tener que dejar de visitarlos a cualquier hora del día, como antes lo hacían, por amenazas e intimidaciones que realizan las bandas del crimen organizado, informó Juan Ochoa Valenzuela.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), informó que luego del asesinato de Alejandro “N”, hermano del secretario de la propia UGRS, y un reconocido productor de Sonora, fue que varios ganaderos alzaron la voz pidiendo seguridad en sus ranchos.

Sigue leyendo:

Los campesinos nayaritas se enfrentan al reto máximo: el inicio del nuevo temporal

Prótesis dentales y dentaduras gratis en Oaxaca, aquí puedes obtenerlas

“Hablan de presencia, de inseguridad, de amenazas, de que los trabajadores no se sienten seguros, que los hijos ya no quieren seguir en este negocio por lo mismo, es grave, la situación sinceramente, sin andar en regateos y sin politiquería, que a mí no se me da, la situación se puede tornar grave, si no hacemos lo que tenemos que hacer todos”.