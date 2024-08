Así fue la última publicación de Ariatna Lizeth, la educadora que falleció mientras hacía sentadillas en un gimnasio

En redes sociales se ha vuelto viral la última publicación compartida por Ariatna Lizeth, la joven educadora que perdió la vida mientras realizaba ejercicio físico dentro de un gimnasio en el municipio de Torreón, en Coahuila. La mujer tenía tan solo 22 años de edad y, de acuerdo con sus mensajes difundidos en su cuenta de Facebook, era amante de los animales y disfrutaba de su carrera como docente de kínder.

A través de sus redes sociales, Ariatna solía compartir publicaciones de perros en adopción, con el objetivo de difundir sus historias y conseguirles un hogar amoroso. De igual manera, la educadora subía publicaciones, videos y contenido referente a la carrera que había estudiado como educadora, siempre destacando su cariño por los niños y las ganas que tenía por convertirse en una docente y ser parte del aprendizaje de los menores.

¿Qué le pasó a Ariadna, joven que murió mientras entrenaba en un gimnasio de Torreón?

Esta fue la última publicación que compartió Ariatna en redes sociales

Esta fue la última publicación de la educadora. Foto: Facebook / Ary Mata.

Como parte de su última publicación, Ariatna compartió una reflexión sobre su amor por los animales, la cual decía lo siguiente: "me da risa cuando me dicen 'no humanices a tu perrito' cuando él fue el que me humanizó a mí". La última publicación de Ariadna consiguió más de 20 "me gusta" en su cuenta de Facebook y se ha llenado de mensajes lamentando su fallecimiento. Meses antes, en abril del presente año, la joven había celebrado el Día de la Educadora.

El caso de Ariadna conmocionó a millones de personas el pasado viernes 16 de agosto, cuando su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de un establecimiento ubicado en la colonia Ampliación La Rosita, en Torreón. Aparentemente, y según las primeras investigaciones del caso, el fallecimiento de la educadora estaría relacionado con un esfuerzo excesivo que realizó mientras seguía su rutina de entrenamiento en el gimnasio.

Revelan causa de muerte de la joven que falleció haciendo ejercicio

La joven también formaba parte del movimiento feminista. Foto: Facebook / Ary Mata.

Información compartida por voceros de la Fiscalía de Coahuila región Laguna Uno revelaron que el cuerpo de la joven fue sometido a una necropsia correspondiente, la cual arrojó que Ariatna falleció por una presunta “anoxemia", un padecimiento que estaría relacionado con la falta de oxigenación de la sangre, según datos de la Real Academia Española (RAE).

Supuestamente la “anoxemia” habría sido seguida por una hemorragia cerebral aguda de origen no traumático así como una tromboembolia generalizada, hecho que finalmente habría terminado con la vida de la joven de forma súbita y en medio de su rutina de entrenamiento.