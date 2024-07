Justicia para Cristian: familiares acusan a instructor de gimnasia por la muerte del menor en un río de Puebla

Familiares y amigos de Cristian, un adolescente que estudiaba la secundaria, se han manifestado para exigir justicia por su muerte. De acuerdo con el relato de sus seres queridos, el menor murió ahogado el pasado 1 de junio, en el río Ateno, perteneciente al municipio de Huitzilan de Serdán, en el estado de Puebla. No obstante, a más de un mes de lo sucedido, la madre del joven ha alzado la voz para denunciar las irregularidades en el caso de su hijo.

Según el testimonio de la madre de Cristian, horas antes de su muerte, el menor fue visto en el río con un instructor de gimnasio. Además, la mujer detalló que ella habla Náhuatl y al llegar con las autoridades no contaba con un traductor, por lo que - sin saberlo - firmó un acta de defunción en la que se estableció que su hijo murió de un paro cardíaco dentro de su domicilio, cuando el pequeño falleció ahogado en el río de Huitzilan y presentaba huellas de violencia.

Cristian tenía huellas de violencia en el cuerpo

La comunidad pide justicia por Cristian. Foto: redes sociales.

Dolores Silverio, madre de Cristian, comentó que fue su cuñado quien se dio cuenta de que su hijo presentaba lesiones en el cuerpo y que la causa de muerte, que aparece en el acta de defunción, no era consistente con las heridas de violencia que tenía el menor de edad. Sin embargo, cuando la mujer pidió una autopsia para el cuerpo de su hijo, las autoridades se negaron a realizarla, debido a que ella ya había firmado el acta de defunción aceptando que la muerte fue por un paro cardíaco.

"Cristian salió a las dos de la tarde. Me dijo que iba al centro, al gimnasio. A mi casa llegó la patrulla con la policía (...) me llevaron a un lugar cerca del río y mi hijo ya estaba envuelto", dijo Dolores al hablar sobre la muerte de su hijo con medios de comunicación. De igual manera relató que al llegar con las autoridades fue forzada a firmar un acta de defunción, esto sin tener presente a un psicólogo y un traductor, ya que su lengua materna es el Náhuatl y no entiende muy bien el español: "yo no leí, yo firme. Yo no escribí nada, pero tampoco leí ese papel", explicó la mujer.

Piden que se investigue la muerte de Cristian

Hasta ahora no hay detenidos por este hecho. Foto: redes sociales.

Ahora, la madre de Cristian pide que se investigue al instructor que trabajaba en el gimnasio donde iba su hijo, ya que fue la última persona que lo vio con vida y, tras la muerte de su hijo, huyó de la comunidad: "era instructor de gimnasio de aquí de Huitzilan. Me dice mucha gente que a este señor le gustaban los hombres", detalló Dolores Silverio.

Para pedir justicia por la muerte de Cristian, habitantes de la comunidad de Huitzilan realizaron una marcha pacifica, para exigir a la Fiscalía del Estado de Puebla que se esclarezca la muerte del menor de edad, quien estaba por graduarse de la secundaria e ingresar a la preparatoria. Al respecto, Gilberto Higuera, titular de la dependencia, ha comentado que ya dio la instrucción de investigar el caso con exhaustividad.