Sheinbaum y AMLO concluyen giras: ella lo acompañara a inauguraciones

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que pese a que hoy concluyen sus giras por todos los estados de la República Mexicana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de la gira de transición, ahora lo acompañará para la inauguración de obras pendientes.

Además, en su participación durante la evaluación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en Monterrey, Nuevo León, la sucesora presidencial afirmó que en su sexenio va a seguir con el mandato del pueblo popular, “un mandato del pueblo para seguir gobernando con los mismos principios, las mismas causas que dieron origen al gobierno del presidente López Obrador”, agregó.

Por su parte, el mandatario federal aseguró que, por primera vez, la transición entre gobiernos se está llevando con armonía, pues indicó que anteriormente el presidente electo y el presidente en turno no se ponían de acuerdo y no se daba continuidad a las obras que estaban en proceso.

“Es una transición tersa, como no se había visto en muchos años, porque pasaba de elección presidencial, se mantenía el presidente constitucional, había presidente electo, pero no se veían y no se ponían de acuerdo y no se le daba continuidad a las obras que estaban en proceso o a los planes de desarrollo. Ahora, por primera vez, y esto también es una aportación, es algo inédito, estamos llevando a cabo este cambio en armonía. La presidenta electa y quien les habla, todavía presidente constitucional. Y me da mucho gusto, mucho, mucho gusto terminar mi mandato de esta manera”, reconoció.