Claudia Sheinbaum y AMLO respaldan a Enrique Alfaro en Jalisco

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldaron al gobernador Enrique Alfaro (MC) luego de que fue increpado durante la presentación del Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

En la localidad de Temacapulín, desde la presentación del presidium comenzaron las expresiones de “¡Fuera!” y “¡Gobernador!”.

Alfaro señaló que “hay todavía muchas personas que esperan encontrar en la confrontación un camino en este país”.

Ante el griterío, la doctora Sheinbaum Pardo y el presidente López Obrador se levantaron de sus asientos para dirigirse al podio.

La presidenta electa expresó que “es un día bueno hoy ¿no? Vamos a dejar que hable el gobernador de Jalisco, ¿les parece? ¿Quien está de acuerdo que hable el gobernador de Jalisco? Yo sí, adelante gobernador”.

Piden que se escuche a Enrique Alfaro

Luego, el presidente López Obrador dijo que “yo también estoy de acuerdo que todos nos escuchemos todos, la democracia es pluralidad, no es pensamiento único, esa es la dictadura, en la democracia tenemos que aprender a respetar la opinión de todos y un acto tan importante como este vamos a demostrar que lo más importante de todo es el pueblo y la patria, eso es lo más importante”.

Al retomar su discurso, el gobernador Alfaro le expresó a Sheinbaum Pardo que “más allá de cualquier agenda política está es tu casa Claudia, representa sin duda un hecho histórico y el tener a la mejo… a la primera presidenta en la historia de este país es algo que todos celebramos y reconocemos, no vamos jamás en Jalisco y en este gobierno a anteponer agendas partidistas a la voluntad para construir el futuro de Jalisco y de México juntos, es y será siempre tu casa, bienvenida Claudia”.

Destacó la coordinación con la Federación para atender los grandes desafíos que tenía Jalisco.

Enrique Alfaro durante rueda de prensa Foto: Especial

“El origen que tuvo el movimiento que hoy es la primera fuerza política de Jalisco, porque ese origen fue con usted”, expresó al tiempo que recordó cuando López Obrador protestó en el Zócalo.

Destacó el resultado de los seis años de trabajo para resolver el desabasto de agua para la segunda ciudad más grande de México y que inició en el sexenio de Vicente Fox, con la defensa para los habitantes y para garantizar ese servicio para los siguientes 50 años..

“Más allá de la grilla presidente, estoy muy orgullo de haber trabajo con usted, gracias por creer en Jalisco, este proyecto es un gran ejemplo de cómo se pueden sumar voluntades para resolver retos enormes”, recalcó.

El gobernador Alfaro recalcó que ya trae publicado el decreto para regresarle las tierras a los pobladores que aprobó el Congreso Local.

Relación con Maru Campos será institucional, señala Claudia Sheinbaum

Luego de que agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral, la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la relación con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, será “institucional”.

En entrevista, señaló que Corral Jurado, ex panista, virtual senador electo por Morena, y acusado de peculado, será senador por Morena.

Claudia Sheinbaum visita Jalisco en su gira por la República mexicana Foto: Especial

Respaldó también las modificaciones a la reforma al Poder Judicial en donde ya se pone fecha para la elección de ministros de la Suprema Corte para junio de 2025, “me parece bien las propuestas que hicieron los diputados, estoy de acuerdo

Señaló que tiene que “escuchar bien” las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar que dijo que no era una buen método la elección de jueces.

En la décima y última gira conjunta, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por la ruta que ha marcado para la transformación.

En la localidad de Temacapulín en la presentación del Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y la supervisión de la presa El Zapotillo, manifestó que a partir del 1 de octubre gobernará con el pueblo.

De las giras conjuntas, dijo que esta tarde que viajan a Nuevo León ya habrán recorrido todo el país con una “transición histórica” para supervisar las obras, acciones, y programas para darle continuidad a la cuarta transformación y de cara al pueblo de México.

“El presidente en estos casi seis años ha logrado una hazaña histórica y digo que es el mejor presidente que ha tenido nuestro país”, expresó.

Sheinbaum Pardo sino que el presidente López Obrador ha gobernado con principios y con causas, que son con las que hemos luchado desde el inicio del movimiento, “por el bien de todos, primero los pobres”, combatir la corrupción y “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Enfatizó que se mantendrán y reforzar los programas del bienestar, además de qué regresará el tren de pasajeros a Guadalajara.

En su discurso, la presidenta electa hizo un reconocimiento a Ernestina Godoy y a Beatriz Gutiérrez, Muller, esposa del presidente López Obrador, por su trabajo histórico a favor de la transformación.

Ya no ando tan bien de la carrocería, señala AMLO

"Ya no ando tan bien de la carrocería”, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador a 44 días de que termine su mandato.

Sin embargo, dijo que le pusieron motor nuevo en el mes de junio, cuando ganó la elección presidencial Claudia Sheinbaum Pardo, y que este fin de semana cumplen 10 giras conjuntas de trabajo.

En la localidad de Temacapulín en la presentación del Plan de Justicia para los Pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y la supervisión de la presa El Zapotillo, señaló que ya cierra su ciclo porque tiene cinco décadas de lucha.

Foto: Especial

“Me retiro, me jubilo, porque ya llevo muchos años en esta lucha, casi 50 años, y ya no ando tan bien de la carrocería, eso sí, me pusieron motor nuevo hace como dos meses y medio que se triunfó, pero ya cerré mi ciclo”, manifestó.

Acompañado e su esposa, la doctora Beatriz Gutierrez, López Obrador recalcó que como es maderista, es partidario del sufragio efectivo, no reelección, y además, “no quiero ser, no quiero ser guía moral, hombre fuerte caudillo, mucho menos cacique”.

Ante la presidenta electa, Claudia Sheinbuam, y el gobernador Enrique Alfaro (MC), el presidente López Obrador recalcó que se dio continuidad a la obra de la presa “El Zapotillo” porque ya se habían invertido miles de millones de pesos por lo que no la podrían dejar tirada.

“Hubiese significado también un fracaso el dejar esa obra tirada, al mismo tiempo, actuaron ustedes con mucha bondad, con mucha fraternidad, porque se necesitaba el agua para Guadalajara, y dijeron vamos, vamos a apoyar, y se logró todo, se logró que no se inundaran los pueblos, primero, segundo, que se terminara la presa con una solución técnica, muy buena con seis ventanas”, manifestó.

Informó que ahora Guadalajara contará con 3 mil litros de agua por segundos.

Después lanzó un mensaje que causó reacciones encontradas entre los asistentes porque le hizo un reconocimiento público al gobernador Enrique Alfaro.

“Me van ustedes a disculparme, ya ofrezco disculpas por adelantado, pero tengo que hacerle también un reconocimiento al gobernador de Jalisco. Es que, vamos a, vamos a suponer, pónganse a pensar de qué nosotros, el presidente, gobierno federal, hubiese decidido buscar una solución como la que logramos entre todas, y entre todos todos, si se hubiese opuesto el gobernador de Jalisco, no hubiésemos logrado este propósito”, aseveró.

Comenzaron los gritos de “¡Gobernador!”, “!No al fraude electoral!”, y “¡El pueblo votó y Lemus no ganó¡”.

El presidente dijo que en una democracia se tiene que actuar respetando a los adversarios, no verse como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer.

DRV