Entrega de constancia de Claudia Sheinbaum: ¿asistirá AMLO al Teatro Metropolitan?

Este jueves 15 de agosto, Claudia Sheinbaum Pardo recibirá por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la constancia de mayoría que la acredita como la primera presidenta de México; sin embargo, el jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no acudirá al Teatro Metropolitan donde se llevará a cabo la celebración.

"No, no voy a asistir, pero estoy muy contento, estoy feliz, feliz, feliz, me da mucho gusto y repito no es sólo el hecho de que haya triunfado una mujer de nuestro movimiento, fundadora del movimiento de transformación, es que creo que esto va más allá de intereses de grupos, de partidos", expresó.