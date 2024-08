Con Claudia Sheinbaum habrá continuidad con cambio y no viraje: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, con su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, se dará continuidad a la transformación y no se tendrá un “viraje” como lo advierte el bloque conservador.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que quedarán "muchos asuntos pendientes” a los que Sheinbaum Pardo dará seguimiento.

“Vamos a procurar que se resuelva antes de que yo termine. Y también una cosa que aprovecho, no sólo en este caso, porque van a quedar muchos asuntos pendientes. Una ventaja es de que quien va a sustituirme es una mujer muy sensible, una mujer con convicciones, Claudia Sheinbaum y no va a haber retrocesos, se los garantizo. Va a estar igual o mejor, porque ella le tiene mucho respeto y amor al pueblo de México”, manifestó.

Sigue leyendo:

"Están en su derecho: AMLO sobre huelga del Poder Judicial

AMLO critica al Poder Judicial tras liberación de Mario Marín

El presidente López Obrador refrendó que seguirá la transformación, lo que llamó “continuidad, con cambio”.

“Entonces también para que no se piense que ya en unos días ya va a haber un gran viraje. No, creo que hasta en eso se están equivocando los del bloque conservador y otros. Va a haber continuidad, con cambio, pero en este caso vamos a procurar que sea antes de que yo termine, si depende de nosotros”, expresó.