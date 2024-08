"Están en su derecho: AMLO sobre huelga del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los jueces, ministros y magistrados son libres de manifestarse, lo anterior tras el anuncio de que los trabajadores de dicho poder están preparando un paro de labores, en caso de que se apruebe la reforma planteada por el mandatario federal.

“Ahora están hablando jueces, magistrados, ministros que van a hacer una huelga. El día 19. Hay quienes sostienen que no pueden hacerlo legalmente. Yo digo, sí, están en sus derechos, somos libres”, indicó.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional sostuvo que la reforma no afectará a los trabajadores del Poder Judicial e indicó que la misma les puede beneficiar, pues reiteró que lo único que se busca es acabar con los privilegios de los de “arriba”.

FOTO: Especial

“La única cosa que vengo aclarándoles, porque ahora que estuve en Tepic, había unos trabajadores del Poder Judicial de base. Y me tocó hablar con ellos. ¿Y a ustedes qué les preocupa?, si ustedes hasta se van a beneficiar porque no es en contra de ustedes. No es en contra de los trabajadores. Es acabar con los privilegios de los de arriba”, declaró.

López Obrador también dijo que independientemente si se hace o no la huelga, es más importante que se resuelvan los expedientes que tienen pendientes, “Y si van a hacer la huelga el 19, pues nada más les encargaría yo, con todo respeto, que nos ayuden a resolver. Ahí tienen guardados dos expedientes, como de 35 mil millones de pesos, que ya deberían de resolverlos. Dos expedientes, uno de 2 mil millones y otro de 33 mil millones. No hay fundamento legal. Y los tiene la presidenta, la señora Piña, ahí en su escritorio”, manifestó.

edg