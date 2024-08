Exhiben financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad desde cuentas en Estados Unidos

Este miércoles, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, presentó un informe sobre el financiamiento que recibe la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) desde cuentas en Estados Unidos. Esta organización tiene como apoderados legales a Claudio X. González Guajardo y María Amparo César Pérez.

De 2017 a 2023, ha registrado nueve donativos por un monto total de 13 millones 17 mil 951.50 pesos procedentes de varias organizaciones en EU, como The Ford Foundation, John and Catherine T. MacArthur Foundation, International Community Foundation, The Rockefeller Brothers Fund e Intelligent Mexican Marketing, destacó Gómez.

Recursos recibidos desde EU. Foto: Especial

Exhiben ingresos de Mexicanos contra la Corrupción desde 2015

El titular la de UIF informó que de 2015 a 2023 los ingresos de asociación civil ascienden a un total de 502 millones 588 mil 208 pesos; sin embargo, del 29 de agosto del año pasado al 23 de enero de 2024 recibió 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de EU en México.

"El organismo emisor de las transferencias financieras se llama Financial Service Center y fueron facturados por parte de Mexicanos contra la Corrupción a nombre de una entidad que se llama U.S Agency for International Development, Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, es así como aparece la cuenta bancaria desde donde se emitieron", detalló Gómez.

Destacó que estas aportaciones del gobierno de los Estados Unidos a la asociación no iniciaron en 2015, cuando fue fundada, sino a partir de las elecciones de 2018, año en que López Obrador ganó la Presidencia y Morena consiguió una mayoría en el Congreso.

"Estamos transparentado datos que ellos deberían dar a conocer, los integrantes, los dirigentes de esa organización, son dos nada más", expresó Gómez.

AMLO alista nota diplomática a EU por financiar a la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, así como una nota diplomática por el financiamiento a organizaciones opositoras.

“Una, voy a enviarle una carta al presidente de Estados Unidos, el presidente (Joe) Biden, sobre este tema. Y, además, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a hacer una nota diplomática con el mismo tema, porque consideramos que abiertamente hay injerencia del gobierno de Estados Unidos en asuntos que sólo corresponden a la soberanía de nuestro país”, indicó.

Tras el informe presentado por la UIF sobre el financiamiento a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el mandatario mexicano señaló que se solicitará a la Procuraduría Fiscal y al SAT revisar si los donativos están en el marco de la ley.

“La otra medida, va a ser pedirle a la procuradora fiscal que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se nos presente un informe”, señaló.

Agregó que coincide con Pablo Gómez, titular de la UIF, de actualizar la normatividad sobre la deducción de impuestos de donativos a las organizaciones.

“Y como lo plantea Pablo (Gómez , todavía estamos en tiempo de hacer algunas modificaciones, de presentar iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos.. cuando se deducen impuestos por donativos, son ingresos que no llegan a la hacienda pública y que no pueden utilizarse para el desarrollo del país", apuntó.

Con información de Noemí Gutiérrez.