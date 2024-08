Reportan la desaparición de Isaías Ramírez González, sacerdote de Guadalajara

A través de redes sociales se dio a conocer la desaparición del sacerdote Isaías Ramírez González. De acuerdo con información de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) el cura fue visto por última vez el pasado15 de agosto cuando se encontraba en el municipio de Guadalajara. Las autoridades confirmaron que el Ministerio Público ya inició una carpeta de investigación para localizar al sacerdote.

Las autoridades dieron a conocer que personal de la Comisaría de Zapotlanejo, así como personal de Bomberos y Protección Civil de Zapotlanejo, encontraron la camioneta de la víctima sin huellas de violencia en las inmediaciones del Puente de San Fernando, por lo que los grupos de búsqueda rondan la zona para la localización del sacerdote. Por su parte, el Templo Josefino de San José de los Poetas pidió el apoyó de la ciudadanía para dar con el paradero del cura.

¿Qué es lo que se sabe sobre la desaparición del sacerdote Isaías Ramírez?

Foto: captura de pantalla.

"Como es de su conocimiento, el P. Isaías Ramírez González, quien eventualmente colaboraba en las celebraciones de esta Capellanía, se encuentra desaparecido. Fue visto por última vez el jueves 15 de agosto, cuando salió de su domicilio en su vehículo a eso de la 1:30 pm; ayer, su camioneta fue localizada a las afueras de la Ciudad, cerca del puente Fernando Espinosa y, desde entonces, la fiscalía se encuentra trabajando para localizarlo", escribió el Templo Josefino de San José de los Poetas en redes sociales.

De igual manera, el Templo reveló que los primeros indicios no muestran rastros de violencia. No obstante, explicaron que el sacerdote necesita medicamentos controlados, por lo que su salud podría estar en peligro: " Los primeros peritajes realizados a su vehículo, no muestran indicios que haya padecido violencia. El P. Isaías se encuentra bajo tratamiento con medicamentos controlados, de modo que la suspensión de éstos lo hace más vulnerable. Pedimos a la comunidad mantenerse unida en oración para que, por intercesión de San José, pronto lo tengamos de regreso entre nosotros".

Encuentran la camioneta del sacerdote desaparecido

La tarde del pasado sábado se reportó el hallazgo de una camioneta de la marca Jeep, en la que presuntamente viajaba el sacerdote Isaías Ramírez González. De acuerdo con medios locales, el vehículo fue encontrado cerca del precipicio del puente Fernando Espinoza, en Zapotlanejo. No obstante, dentro de la unidad no había rastros del párroco, por lo que sigue la investigación para dar con su paradero.

Al respecto, el Templo Josefino de San José de los Poetas ha exhortado a la comunidad a denunciar en caso de tener información sobre el paradero del sacerdote: "pedimos encarecidamente a todos los que lean este mensaje que, por favor, difundan su fotografía en todos los medios posibles. Además, les rogamos unirse en oración, pidiendo a Dios por su pronta y segura aparición". Las personas que tengan información de utilidad para localizar al sacerdote pueden comunicarse ante las autoridades locales.