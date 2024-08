Choca Metrobús de Línea 1 contra auto en la Glorieta de Insurgentes

Esta mañana 12 de agosto, se registró el choque de una unidad de Metrobús de la línea 1 contra un vehículo particular que generó la movilización de servicios de emergencia en la Glorieta de Insurgentes en la alcaldía Cuauhtémoc. Paramédicos y equipos de emergencia detallaron que, tras revisar a los pasajeros, se concluyó que ninguno necesitaba atención hospitalaria, por lo que únicamente se atendieron lesiones leves.

A través de redes sociales, automovilistas han confirmado que el accidente vial obstruye la circulación de sur a norte, esto con dirección al Paseo de la Reforma, por lo que se exhorta a las personas a buscar alternativas viales y evitar la zona en medida de lo posible, esto para evadir el tráfico pesado que podría generarse.

Accidente fue ocasionado por invadir el carril del Metrobús

Sobre el accidente, testigos de lo ocurrido relataron que el percance fue ocasionado por el vehículo particular, el cual aparentemente invadió el carril confinado del Metrobús línea 1. Cabe mencionar que, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito, invadir el carril confinado del medio de transporte es una acción penada que podría traer multas para los automovilistas que la infrinjan.

En el artículo 11 del Reglamento de Tránsito de la CDMX se establece que la multa por invadir el carril del Metrobús es de 40 a 60 Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir de entre 4 mil 342.80 hasta los 6 mil 514.20 pesos, más la eliminación de hasta 6 puntos de la licencia de conducir.

¿Cómo avanzan las líneas del Metrobús este 12 de agosto?

Según la información oficial, las Líneas del Metrobús se encuentran operando con normalidad y no presentan afectaciones. La única Línea con afectaciones es la línea 1, donde se realizan intervenciones que mantienen cerrada la estación Centro Cultural Universitario: "sin servicio en dirección a Indios Verdes por obras en carril confinado", detalló el medio de transporte en redes sociales.

No obstante, usuarios del medio de transporte han señalado que hay un lento avance en algunas líneas del Metrobús: "agilicen el servicio en Alameda Oriente lleva 15 minutos la unidad habiendo 3 en sitio, si no es su jornada para que están paradas ahí entonces"; "Agilicen serví o en línea 1"; "¿Podrían apoyar con más unidades en L4 alameda oriente? En 15 minutos solo llegó una unidad pero no ha subido gente, se siguió y esta estacionado más adelante", son algunas de las quejas en redes sociales.