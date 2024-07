Hijo de AMLO no se integrará al gabinete de Sheinbaum, asegura el Presidente

Gonzalo López Beltrán, hijo menor del primer matrimonio del presidente Andrés Manuel López Obrador, no participará en el gabinete de gobierno de Claudia Sheinbaum. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del ejecutivo federal aclaró que su hijo Gonzalo no se integrará al equipo de la virtual presidenta electa y que se mantendrá al frente del negocio familiar, la fábrica de chocolate “Rocío”.

Reveló que su hijo Gonzalo tiene cuatro años trabajando como supervisor honorífico en la construcción del Tren Interoceánico.

“Si lo supe (de la reunión con Claudia Sheinbaum), pero Gonzalo no está metido en la cuestión política, Gonzalo ha ayudado como honorífico, en el Interoceánico, pero no no cobra y no va a trabajar en el gobierno, cuando me dijo eso me sentí contentísimo” afirmó.

López Obrador explicó que su hijo Gonzalo López Beltrán lo ayuda con un reporte quincenal de los avance de las obras, el tendido de las vías, los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, proyectos a cargo de la Secretaría de Marina.



“Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés, él se va a hacer cargo y me puse contentísimo, porque, pobre de los hijos se desquitan con ellos y ellos tienen que parecer, por lo que hacen los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios”, comentó.