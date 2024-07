Claudia Sheinbaum revela que tuvo un encuentro con hijo de AMLO

Gonzalo López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador, acudió el día de ayer a la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidente de México. Ante esto ha surgido la duda sobre él porque de la reunión.

Con el fin de acabar con los rumores, la Dra. Sheinbaum aclaró el motivo del encuentro con el tercer hijo de López Obrador; es importante señalar que la familia del presidente de México ha externado su apoyo a la ex efa de Gobierno de la Ciudad de México desde su precampaña.

Asimismo, recientemente en conferencia de prensa se le cuestionó a la presidenta electa si estaría dispuesta a integrar a su equipo a uno de los hijos del Ejecutivo. “Por el momento no, no [...] Fíjense, todavía no acabamos de nombrar a los secretarios y secretarias”, mencionó Claudia Sheinbaum.

AMLO y Sheinbaum inician cuarta gira por México. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum e hijo de AMLO sostiene encuentro

La Dra. Sheinbaum informo que el motivo de la reunión con Gonzalo López Beltrán fue amistado, pues su visita fue con el fin de felicitarla por su triunfo el pasado 2 de junio en las elecciones presidenciales.

“Nada más me vino a visitar, a felicitarme porque no había tenido la oportunidad de vernos. Eso fue todo. (...) Fue de manera personal que vino a felicitarme”, aseguró Claudia Sheinbaum.