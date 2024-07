AMLO llama a evitar la violencia tras polémicas elecciones en Venezuela

“Debemos todos ayudar a que no haya violencia”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de la elección presidencial este domingo en Venezuela en donde fue reelegido Nicolás Maduro. Llamó a que las manifestaciones que se realicen en ese país sean pacíficas.

En la mañanera, criticó la injerencia de otros países ya que Venezuela es libre y soberano. Dijo que hay interés en lo político de “azuzar”.

Puede haber protestas, pero pacíficas, recomienda AMLO

“Todos los venezolanos actuaron de manera responsable, no hubo violencia. Y seguir exhortando a eso, convocando a la no violencia. Desde luego pueden haber protestas, pero pacíficas y no queremos la confrontación, no queremos que se siga enfrentando nuestro hermano pueblo venezolano y que se espere el resultado”, manifestó.

Miles de venezolanos salieron a las calles inconformes por los resultados electorales

El presidente López Obrador dijo que se tienen que esperar los resultados del Consejo Nacional Electoral de ese país.

“También respetar la autodeterminación de los pueblos, ¿qué no tienen los gobiernos de otros países pequeños, medianos o grandotes cosas que hacer?. ¿Qué se tienen que estar metiendo en asuntos de otros países?, ¿por qué el injerencismo? ¿Hay un gobierno del mundo o una confederación de gobiernos del mundo que es la que decide qué es bueno, qué es malo, quién es demócrata, quién no es demócrata? No que cada país es independiente, soberano, libre y hay que esperarnos y ojalá y se calmen los ánimos”, argumentó.

“Lo más importante es que no haya violencia, eso es lo más importante, por lo que estamos hablando, que no haya violencia, que no se pierdan vidas. Y lo otro es que dejen de azuzar también en lo político. Me refiero a los actores internacionales, expertos internacionalistas, asesores”, manifestó.

López Obrador señala que si existen dudas en la elección lo mejor es contar los votos. Criticó que en 2006 Vicente Fox y Felipe Calderón se negaron a un recuento en la elección presidencial, “ahora ya son observadores democráticos, le insistimos a Fox, le mandé una carta a Calderón”.

Acusó que hay “mucha propaganda, pero también es normal cuando existe confrontación política. Y no olvidemos que hubieron elecciones, cuando son acciones violentas, cuando son golpes de Estado, pues eso se condena, eso no se puede permitir”.

“¿Qué se tiene que meter la OEA?”: AMLO

“¿Qué se tiene que meter la OEA?”, fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre el comunicado que publicó dicha organización a través de sus redes sociales, en el cual se muestran en desacuerdo con los resultados en las elecciones de Venezuela.

En la conferencia mañanera desde Palacio Nacional señaló que la Organización de los Estados Americanos (OEA) no tiene fundamentos para sostener que ganó el candidato opositor, Edmundo González Urrutia y señaló que es por ello que la organización ya no tiene credibilidad.

“¿Qué se tiene que meter la OEA? ¿Qué se tienen que meter? O sea, eso es injerencismo. Por eso la OEA no tiene credibilidad. ¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? Que ganó el otro candidato. ¿Eso es el paraíso favorable de El Salvador? No, pero ¿dónde están las pruebas?”, expresó.

López Obrador aseguró que la Organización de los Estados Americanos no es un organismo democrático ni autónomo y dijo “Es que es muy predecible, porque no es un organismo ni democrático, ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse, no sirve de nada, Bueno, sirve para agravar los problemas. Parece que lo estábamos invocando, pero son muy impredecibles”.

En el comunicado publicado este mañana, la organización detalló que los eventos que se dieron en la noche de las elecciones en Venezuela confirman una estrategia coordinada para vulnerar la integridad del proceso electoral.

“Los eventos de la noche de la elección confirman una estrategia coordinada, que se ha venido desplegando durante los últimos meses, para vulnerar la integridad del proceso electoral. La suma de diversos elementos imposibilita otorgarle reconocimiento democrático a las cifras oficiales”, se lee en el documento.

Además, expresaron, “resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro en las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con las MOEs de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso”.

En tanto, López Obrador se pronunció a favor de que revisen las actas y recomendó el voto por voto en dicho país, sin embargo, señaló que esto se tendría que hacer sin que metan las “narices” quienes no actúan en favor de la democracia.

