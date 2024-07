Jorge Castañeda explica porque Venezuela rompió relaciones con 7 países tras sus elecciones presidenciales

Jorge Castañeda, excanciller de México, explicó las razones que llevaron a Venezuela a romper relaciones diplomáticas con 7 países latinoamericanos tras la realización de sus elecciones presidenciales, el pasado domingo 28 de julio, en las que Nicolás Maduro resultó presuntamente reelecto para un nuevo periodo de seis años.

En entrevista para el programa "Noticias de la Mañana" con Mario Maldonado, de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Jorge Castañeda detalló que varios países latinoamericanos y europeos no aceptan los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela porque no han dado a conocer cada una de las actas electorales.

Venezolanas se manifiestan contras los resultados electorales que dan triunfo a Nicolás Maduro. Créditos: Especial.

Sigue leyendo:

Venezuela: aliados de Maduro y enemigos de EU, entre los países que ya reconocieron su reelección

Tensión mundial entre Argentina y Venezuela: condenan “fraude” de Maduro y él llama basura a Milei

Oposición venezolana sube actas electorales

Señaló que al no publicarse estas actas oficiales no existe una manera de cotejar los resultados con las actas de la oposición e indicó que por ello estos siete gobiernos, de los cuales algunos tienen cierta simpatía a Nicolás Maduro, no quieren felicitar al virtual ganador ni aceptar los resultados.

Jorge Castañeda subrayó que la oposición subió a un sitio de internet las actas del 73% de las mesas electorales, y en ellas los ciudadanos pueden cotejar los resultados publicados en cada una de las casillas. Añadió que en ellas el triunfo es para el candidato Edmundo González con más del 73% de las preferencias y Nicolás Maduro obtiene el segundo lugar con el 21%.

Dijo que es evidente que Maduro no ha podido publicar las actas porque no las ha recolectado o porque muy probablemente no puede terminar el proceso de manipulación, "algo que recuerda mucho a lo que sucedió en 1988 en México, cuando la Comisión Federal Electoral no publicaba las actas".

En México se llenan a mano y en Venezuela se llenan electrónicamente, es decir, el acta la escupe la máquina de cada casilla cuando se termina la votación y es mucho más difícil de manipular", puntualizó.

Detención de "El Mayo Zambada"

Sobre la detención de “El Mayo Zamba” y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo Guzmán", Jorge Castañeda comentó que todas las versiones escuchadas encierran un interés creado para dar un versión distinta de la verdad, que le convenga desde muchos puntos de vista.