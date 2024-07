La dura comparación del exatleta Melesio Piña sobre Juegos Olímpicos actuales con los del 68

Hay un nayarita que puso el nombre de su estado en lo alto, imponiendo un récord nacional durante 17 años. Se trata de Melesio Piña Oregel, velocista mexicano, parte de la delegación mexicana en los juegos olímpicos de 1968.

Su disciplina y dedicación lo hicieron el corredor más rápido de los 400 metros planos.

El nayarita llegó a la meta con un tiempo de 46.81 segundos; en ese heat el ganador del primer lugar fue el keniano Naftali Bon, con un tiempo de 46.21 segundos, el cual posteriormente sería eliminado en los cuartos de final

Pero la vida le daría la revancha a Melesio Piña, pues el 14 de junio de 1969, casi un año después, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, impuso récord mexicano con un tiempo de 46.10 segundos, marca que estaría vigente durante los próximos 17 años. El nayarita logró el reconocimiento nacional.

Melesio Piña participó en las Olimpiadas de 1968. Créditos: YouTube, DeporteUNAM.

La comercialización de los Juegos Olímpicos.

En entrevista con Karina López en De Frente Nayarit, Melesio Piña habló sobre la evolución del atletismo a lo largo de la historia, que de ser una actividad de placer, de recreación y mucho esparcimiento, fue creciendo en cuanto a la exigencia por el alto rendimiento.

“Los Juegos Olímpicos más bellos por la pureza en la que se desarrollaron fueron los del 68, en donde había mucha pasión por la agilidad y la pureza, es decir el juego limpio, en donde no había drogas, en donde no había sistemas artificiales de competencia, no había doping, no había todos estos fenómenos que ahora existen en el deporte. Afortunadamente en ese entonces México brilló por el juego limpio, y eso fue muy importante porque fueron los últimos juegos que tuvieron este grado”, expresó el velocista nayarita.

Melesio Piña también habló de la comercialización en la que han caído los juegos olímpicos, en donde considera entra el problema de las drogas y el doping y otra serie de fenómenos, que a su consideración, se están combatiendo:

“Los juegos olímpicos desgraciadamente han caído en un exceso de comercialización, sin embargo, todavía afortunadamente hay una vertiente muy vigorosa dentro del Comité Olímpico Mexicano que busca que el deporte se regrese a sus orígenes, y que no quiere decir que tengamos que regresar a la edad de piedra, por supuesto que hay mejorar y hay que utilizar la ciencia y la tecnología aplicadas al deporte, son importantísimas, pero que no se caiga en el exceso de la comercialización que definitivamente no le hace bien al deporte y da pie a las drogas y el doping”, puntualizó Melesio Piña.

Melesio Piña en entrevista. Créditos: Chary Cambero.

Legado deportivo

Actualmente, Melesio Piña se encuentra entre los mejores 10 atletas mexicanos en los 400 metros planos varonil de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, en la sexta posición, con su récord nacional de 46.10 segundos. Como dato, en la rama femenil, Ana Gabriela Guevara está en la primera posición con un récord de 48.88 segundos.

Por sus logros y trayectoria deportiva, el reconocido tepicense fue ingresado al Salón de la Fama del Deporte Nayarita en el 2016, y hasta el día de hoy, Melesio Piña continúa como fuerte gestor e impulsor del deporte a nivel estatal y nacional, sobre todo del atletismo.