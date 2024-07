Ana Guevara deja polémicas y comparte sus esperanzas de medallas

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, aseguró que dejó atrás polémicas y controversias, al entablar comunicación con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, Marijose Alcalá, para rodear de buen ambiente y ánimo a los atletas que participan en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

En conferencia de prensa, la exmedallista olímpica dio un mensaje de apoyo y un resumen de acciones durante el ciclo olímpico, que empezó con el final de Tokio 2020, el pasado 8 de agosto, y termina en la próxima justa del verano, mismo que ha tenido tintes de conflicto entre ambas instituciones.

“Hablamos para ver detalles de la delegación. Prácticamente todo está dado y todo está dicho. No hay ninguna situación ni inconveniente que genere ni traslade lo que corresponde estrictamente a la mesa de lo administrativo, así que partiremos con toda la devoción y el anhelo de que el equipo sea competitivo y le facilitemos esta situación de competitividad en armonía y con el compromiso de que sea una representación nacional de éxito”, dijo Guevara.

Por otro lado, dio a conocer cuáles son las disciplinas en las que considera que pueden caer medallas, así como tener un desempeño destacado aunque no se consiga un podio, lo que normalmente llega a valorarse como única vara para medir el desempeño de la delegación mexicana, que en esta ocasión es de 109 deportistas.

“Clavados, desde luego, taekwondo, tiro con arco, natación artística. Ojalá que llegue esa medalla temprana porque brinda tranquilidad y confianza. (...) Debemos disfrutar la fiesta. Yo no tengo inquietud en el color de las medallas porque al final todas las que se consigan y las finales a las que se lleguen van a ser bajo el mismo nombre, que es el de México. Pero espero que sí se cristalicen oros y otros metales”, compartió.

Por último, ante la queja que dio a conocer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por parte de una persona a la que presuntamente se le negó información de la Conade, Ana Gabriela Guevara dejó ver que ya están acostumbrados a ese tipo de situaciones, y que se van a atender.

“Una más. Bienvenida”, declaró en modo irónico, y amplió: “ No hay nada que decir. Es obligación nuestra transparentar. Hemos recibido cientos de inais, hasta porque voló la mosca. Entonces se va a informar como corresponde. No tenemos nada que ocultar ni retractar. Que una disciplina no esté armonizada no quiere decir que el deporte no lo esté”, declaró, haciendo alusión a las disciplina acuáticas.

La titular de la Conade, viaja este martes 23 de julio a París para acompañar a los atletas en la aventura olímpica, y aseguró que rentó un Airbnb con costo menor a los 400 dólares diarios, que es el presupuesto máximo establecido por la administración, comentó.

