El futuro de las energías renovables en México: "estamos lejos de cumplir los objetivos"

La transición hacia energías renovables se ha convertido en una prioridad. El panorama en este tema en México es complicado, pero hay cosas que se pueden hacer mejor; para entender la complejidad de este tema, El Heraldo Digital entrevistó a Ana Muradás, directora comercial de Quartux, una empresa líder en soluciones de almacenamiento de energía.

Según Muradás, es fundamental diferenciar entre energías renovables y energías limpias. "Las energías renovables se basan en recursos inagotables como el sol, el viento y el agua, mientras que las energías limpias son aquellas que, aunque no necesariamente sean renovables, generan menos contaminación", explicó. Esta distinción es crucial para entender el verdadero impacto ambiental de cada tipo de energía. En México, a menudo se confunden ambos términos, lo que puede llevar a una falsa percepción de progreso en términos de sustentabilidad.

El almacenamiento en baterías podría ser la solución. Foto: Freepik.

¿Cómo está México en el uso de energías sustentables?

México tiene un potencial enorme para la generación de energía renovable gracias a su ubicación geográfica privilegiada. Sin embargo, Ana señaló que el país está muy rezagado en comparación con otras naciones. "A pesar de tener una capacidad instalada del 68 por ciento en parques eólicos y un 67 por ciento en parques fotovoltaicos, la generación efectiva de energía es baja. La energía hidroeléctrica, por ejemplo, sólo genera el 16 por ciento de nuestra energía total, mientras que la solar y eólica aportan un 7.5 por ciento y 4.3 por ciento respectivamente", detalló.

La colaboración entre empresas y gobierno es fundamental. Foto: Freepik.

Además, la confiabilidad de estas fuentes es un desafío. "Dependemos del clima: si no hay sol o viento, no generamos energía. La solución es almacenar esta energía en baterías, lo que permitiría un suministro constante y fiable", afirmó Ana.

¿Qué tan caro es implementar la energía renovable?

La implementación de estas tecnologías no es barata, pero ofrece beneficios a largo plazo. "Cualquier planta de generación de energía, ya sea eólica, solar o basada en carbono, implica una inversión considerable. Sin embargo, esto ofrece mayor durabilidad y estabilidad a largo plazo", explicó Ana. Además, México está en una posición alarmante a nivel global, ocupando el lugar 171 de 184 países en términos de metas de energías sustentables y cambio climático.

Aunque es un poco, los beneficios son muchos. Foto: Freepik.

En los últimos años, ha habido esfuerzos mínimos por parte del gobierno para impulsar las energías renovables. "México tiene un compromiso climático de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 por ciento para 2020 y en un 50 por ciento para 2050, pero estamos lejos de cumplir estos objetivos… Aún podemos cumplir, pero debemos asumir compromisos y ya llevamos un poco tarde porque realmente no estamos todavía en esos porcentajes", dijo Ana. A pesar de la capacidad geográfica y climática del país, las políticas y regulaciones aún son insuficientes.

La colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada es esencial para avanzar. "Aunque algunas plantas están siendo instaladas por empresas, se necesita un esfuerzo conjunto con el gobierno para realmente cumplir con los objetivos climáticos", dice Ana. Incentivos gubernamentales y políticas claras podrían fomentar la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía.

Energía limpia: ¿Qué se necesita cambiar?

Uno de los principales obstáculos es la percepción de confiabilidad de las energías renovables. "Existe miedo de que estas energías no sean confiables. Sin embargo, con el uso de baterías de almacenamiento, se puede garantizar un suministro constante. La falta de información", afirmó Ana.

Se deben dar pasos más rápidos. Foto: Freepik.

Ana tiene esperanza en que México pueda incrementar su producción de energías renovables en la próxima década. "Espero ver un incremento en la producción, una mayor estabilidad de la red y una confiabilidad a través del almacenamiento de energía. En Quartux, hemos visto un aumento en la instalación de sistemas de almacenamiento, lo que es un buen indicio", comenta.

No obstante, advirtió que si no se toman medidas drásticas y rápidas, será difícil cumplir con las expectativas. La transición hacia energías renovables en México es un camino lleno de desafíos pero también de oportunidades. “Yo espero y se empiece a implementar de la manera más rápida posible y entonces cumplamos o al menos nos acerquemos a las metas; sin tratar de encontrarle una solución sencilla este problema tan complejo, podríamos decir a lo mejor que el primer paso sería que tanto gobierno como empresarios estén abiertos a recibir más información para que sepan que no es tan complicado”, concluyó la experta.