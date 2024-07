Urge una movilidad segura y sustentable en el futuro

Los trabajos que se realizaron durante el Vigésimo Noveno Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad (ENAM), sin duda se verán reflejados en la definición de la agenda 2024-2030, que el sector automotor busca trazar de la mano de la administración de la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, o al menos es la percepción que queda luego de las actividades llevadas a cabo este 4 y 5 de julio en Chihuahua, Chihuahua.

La importancia del foro recae en que surgió por iniciativa de la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), presidida por Ricardo Serrano, donde se aglutina nada menos que a 28 de las 32 entidades de la República, por lo que en cada una de las reuniones se cuenta con una vasta suma de ideas, análisis y planteamientos de cada latitud, lo cual no ha pasado desapercibido para miembros del equipo coordinador del Consejo Promotor de AMAM.

Lo comento porque al acudir al llamado, el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Rogelio Arzate, no perdió oportunidad para reconocer la valiosa información que proviene de entidades como Estado de México, Baja California, Oaxaca, Yucatán y Tamaulipas, por mencionar a algunas, ya que el amplio conocimiento de sus representantes, así como información de carácter técnico que envían, coadyuvan a la creación de la visión plural e inclusiva con la que se prioriza avanzar en la industria.

De acuerdo con lo dilucidado, para transitar hacia una movilidad más segura, innovadora y respetuosa del medio ambiente, la chatarrización jugará un papel más que fundamental, sobre todo porque actualmente el promedio de los vehículos de carga y pasaje oscila en 18 años, por lo que son necesarios programas para incentivar a los transportistas; asimismo, figura como indispensable profesionalizar a las pequeñas y medianas empresas, así como a los operadores.

En el camino a la modernidad, tampoco puede quedar de lado poner freno a la importación de unidades pesadas que ya fueron usadas, sobre todo porque en otros países salen de circulación debido a sus altos niveles contaminantes ya su atrasada tecnología, por lo que desde ANPACT se ha reiterado en diversas ocasiones la urgencia de actualizar el Acuerdo Ambiental de la Secretaría de Economía y Semarnat, todavía lideradas por Raquel Buenrostro y María Luisa Albores, respectivamente.

No perdamos de vista que la AMAM también tiene a su favor que colabora con el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), a cargo de Angélica Vesga y Adriana Lobo, que al desempeñarse en la co-organización de la Asociación se posiciona como clave en la transferencia de las mejores prácticas a nivel internacional.

EL AGUA, MÁS CARA Y MENOS ACCESIBLE

Ayer, en este mismo espacio le comentaba que la escasez de agua que vive México generará desplazamiento, migración, pobreza, marginación, conflictos y violencia social; la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA), organismo que representa a 19 regiones del país, puso en la mesa de discusión por qué se privilegia a la industria y a los empresarios, por qué la Conagua ignora las necesidades de los menos favorecidos.

El problema parece ir más allá, Arnaud Penverne, CEO de Veolia en México, anticipa que si las autoridades de los tres niveles de gobierno y los ciudadanos no ponemos atención en el uso consciente del agua, también cada día costará más llevarla a cada rincón del país.

En pocas palabras, si la mayoría de los gobiernos municipales, locales y a nivel federal no logran mejorar la gestión e infraestructura del reparto del vital líquido, los ciudadanos tendrán que pagar más para tener agua en sus casas; porque se invertirá mayormente en eliminar los microcontaminantes, como los metales pesados que se acumulan en los mantos acuíferos al buscar agua en la profundidad de los pozos.

Por ello, urge reducir los riesgos antes de que se agote el agua para el consumo, o la agricultura, porque se pone en riesgo la economía del país; México enfrenta desafíos significativos en la gestión del agua, desde la escasez en algunas regiones hasta la contaminación en otras.

Por ejemplo, el gobierno mexicano implementó la norma NOM-001-Semarnat-2021 para regular el tratamiento del agua que establece “que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; pero también establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación y tiene como objetivo proteger y conservar las aguas y bienes nacionales.

Es ahí en donde está el reto y Veolia aseguró que se encuentran listos en esta nueva administración para ofrecer en los tres niveles de gobierno mejores tecnologías y soluciones para que las comunidades más arraigadas puedan tener acceso al recurso hídrico y de mayor calidad, lo que hace que la circularidad sea mucho más eficiente.



Penverne asegura que el reúso de agua y la implementación de prácticas sostenibles son esenciales porque contribuimos a la construcción de comunidades más resilientes y sostenibles.

No hay que perder de vista esta empresa, porque la ambición de Veolia es convertirse en la organización de referencia para la transformación ecológica. Cuenta con más 218,000 empleados en cinco continentes, el Grupo diseña y despliega soluciones útiles y prácticas para la gestión del agua, residuos y energía que ayudan a cambiar radicalmente el mundo. En 2023, el grupo Veolia atendió a 113 millones de personas con agua potable y a 103 millones con servicios de aguas residuales, produjo 42 teravatios-hora de energía y recuperó 63 millones de toneladas métricas de residuos.

PEMEX CUMPLE CON FERTILIZANTES

Petróleos Mexicanos (PEMEX), que dirige Octavio Romero Oropeza, está a nada de dar cumplimiento al compromiso de recuperar la producción de fertilizantes que prácticamente había desaparecido. Resulta que por fin logro poner a producir la segunda planta de urea, pues éstas estaban fuera de servicio desde 1999, luego de que en el pasado se adquirieron dos complejos de fertilizantes con un sobreprecio de 410 mil millones de dólares. Con el arranque de la segunda planta y dos de amoniaco, la petrolera mexicana alcanzará una producción de 990 mil toneladas de urea al año, con lo cual cubrirá el 100% de la demanda del programa de fertilizantes para el Bienestar, el cual beneficiará a más de 300 mil productores este año. Cabe destacar que el propio Romero Oropeza destacó que, al inicio de la administración, el de los fertilizantes fue un “mal negocio heredado”, sin embargo, con la rehabilitación de las plantas lograron rescatar la producción de los fertilizantes y colaborar con la soberanía energética.

CIERRA TABE CON 300 MDP PARA LA MH

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, cerrará su primera administración con una inversión histórica de 300 mdp en el mejoramiento de calles que van desde reencarpetado, bacheo, iluminación, renovación de banquetas, recuperación de parques, así como obras de drenaje e instalación de sistemas de riego. Las colonias beneficiadas son Las Pensiles, Ventura Pérez de Alba, Legaria, Popo, San Joaquín, Daniel Garza, Nextitla , Huichapan, Tacuba, Tacubaya, Popotla y la Anáhuac. Recordemos que estas 3 últimas demarcaciones le representaron un crecimiento electoral del 45% en las pasadas elecciones y que resultaron cruciales para convertirlo en el alcalde (o delegado) más votado en toda la historia, por lo que ha dejado el listón muy alto para su segunda administración.

LA SALUD ES PRIMERO

Ayer se dio a conocer que llegó a México la primera autoprueba de VIH Panbio, que es la primera y única autoprueba de VIH disponible actualmente en México, y ya está a la venta en farmacias.

La farmacéutica Abbott, que dirige Robert B. Ford; anunció el lanzamiento de la primera y única autoprueba de VIH disponible en México y el objetivo es facilitar el acceso al diagnóstico del VIH, permitiendo que las personas tengan una prueba confiable, rápida y privada para conocer su estado serológico respecto al VIH.

Se trata de una prueba rápida de sangre que funciona mediante un pinchazo en el dedo para la detección de anticuerpos contra el VIH-1 y el VIH-2 y ofrece resultados entre 15 a 20 minutos. Reconoce a las personas como positivas de 1 a 14 días antes que las pruebas anteriores de segunda generación, por exposición a la infección por VIH.

Es una gran noticia, en el país, 3 de cada 10 que viven con VIH no lo saben, 40% de los que sí conocen su condición serológica no están en tratamiento y la mitad de quienes reciben medicamentos aún no logran la supresión viral, según datos de Aids Healthcare Foundation (AHF) México. ¡Ufff!

POR ENGGE CHAVARRÍA HERNÁNDEZ

PERIODISTA

TWITTER @ENGGECHAVARRIA

EEZ