Reforma judicial sí contempla tener experiencia para ser juez: senador César Cravioto

César Cravioto, senador por Morena, desmintió que la iniciativa de reforma al Poder Judicial elimine los criterios de experiencia para ser juez, ministro o magistrado, como lo mencionó anteriormente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una conferencia mañanera, señalando que entre las modificaciones están quitar o reducir los años de experiencia que se toman como requisito para los posibles aspirantes.

En entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez ", de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, César Cravioto habló sobre el foro que organizó, Morena el pasado domingo 14 de julio en el Teatro de la República en Querétaro para abordar los principales puntos que se contemplan en la reforma al Poder Judicial.

César Cravioto, senador por Morena. Créditos: Especial.

El senador por Morena señaló la propuesta que el presidente López Obrador mandó al Congreso de la Unión, que será discutida en septiembre, pide como requisito tener años de experiencia para los aspirar al cargo de jueces, ministros o magistrados.

Vamos a ver todos los planteamientos que se dan al respecto y se tomará la mejor decisión", señaló César Cravioto.

Experiencia de aspirantes ayudará a la gente votar: César Cravioto

El legislador indicó que el tema de la experiencia y los currículums ayudaría a que la gente vote o no por algún aspirante, sobre todo si tiene en su pasado alguna relación con clientes del crimen organizado. "Yo no quisiera un juez, un magistrado o ministro, que sea defensor de narcotraficantes, yo no votaría por él. Sí me toca ser de los que propone en la Cámara de Diputados, yo no propondría un perfil así", dijo.