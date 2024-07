AMLO responde a Norma Piña: diálogo sobre reforma al Poder Judicial con Gobernación

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien pidió dialogar sobre la reforma al Poder Judicial, dijo que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, podría atender la petición.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que ya entregó la iniciativa y le molesta que “durante bastante tiempo” se estuvo protegiendo a jueces corruptos, y se dio protección a delincuentes del crimen organizado y delincuentes de cuello blanco.

El presidente lanzó una serie de cuestionamientos a la ministra. Foto: Archivo

¿Qué respondió AMLO ante petición de ministra Norma Piña?

“Con todo respeto, le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven el pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros?, ¿por qué se tarda tanto en resolver Lo que debe ser rápida decisión?”, cuestionó.

Defendió su propuesta de que puedan ser electos como jueces recién egresados de la carrera de Derecho porque dijo que cuando empiezan a trabajar algunos “aprenden a torcer la ley”. Durante la conferencia, se le cuestionó que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña reconoce la necesidad de una reforma al Poder Judicial, y pidió diálogo con el titular del Ejecutivo Federal y con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, además de que señaló que el método de elección que se propone llegaría el más popular y quien se pueda relacionar mejor con los grupos de poder.

López Obrador declaró que “sí, la Secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma, creo que eso es un paso adelante”.

Indicó que sobre los procedimientos, del método de elección de jueces, magistrados y ministros, los requisitos lo analizará el Congreso,

“Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de Derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados y eso es una renovación. Además estudian Derecho y pues para ser juez, magistrado, ministro, lo que se requiere además de la profesión de abogado pues es la honestidad y ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia, ¿qué más?”, dijo.

“Lo otro es cómo se interpreta la ley, pero hay mucha bibliografía sobre eso, hay tesis, hay jurisprudencia, pero muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos, y a eso le llaman experiencia. Pero son criterios, ¿no? Pero eso se puede atender, lo importante es que se está aceptando que hace falta la reforma.”, argumentó.

El presidente enfatizó que lo fundamental es que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, magistrados y ministros.

“Y que no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe. Porque no es así, el pueblo es sabio, aunque no les gusten a los conservadores, que yo lo dije, el pueblo tiene un instinto certero, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, el que desprecie al pueblo, el que considera que el pueblo es tonto, pues no debería ni siquiera estar impartiendo justicia, porque no conocen los sentimientos del pueblo”, recalcó.

“Que ellos están para servir al pueblo, no para servir a grupos de intereses creados, que es lo que han venido haciendo. Su instrumento, el Poder Judicial, al servicio de una minoría. No está al servicio de todo el pueblo. Es un poder faccioso. ¿Por qué hablo de poder faccioso? Porque es un poder al servicio de una facción”, añadió.

Rechaza AMLO complejidad en elección de Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la elección de jueces, magistrados y ministros pudiera ser proceso complejo por el número de aspirantes ya que lo importante es que se renueve el Poder Judicial.

Dijo que son cuestiones de procedimiento.

Durante la conferencia de prensa, se le cuestionó que tan sólo en la Ciudad de México para elegir a impartidores de justicia a nivel federal son 339, entre jueces de distrito y magistrados, por lo que se tendría alrededor de dos mil personas en las boletas el día de la elección.

El presidente López Obrador dijo que para la elección se podría establecer distritos para la elección y así definir el número de aspirantes en la boleta.

“Hay una forma, hay que ver si se puede distribuir por distrito, definir distritos y si hay que elegir en cada distrito, qué sé yo, 30 jueces y se inscriben 300, pues se ponen los 300 nombres en una papeleta y el ciudadano puede ahí de los 300 elegir 30, luego se hace el conteo. ¿Cuántos se repiten más? Por poner un ejemplo, no creo que haya 300 por distrito, pueden haber menos, pero te llega tu boleta y tú vas viendo a quien conoces, a quien escuchaste, lo que va a ser después de que se den a conocer después de la campaña. Pero esos son asuntos de procedimiento que sí se resuelven”. explicó.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que “el caso de los ministros (de la SCJN), son 11, vamos a suponer que se inscriban 110, 10 veces más o 20 veces más, 200, ahí sacan los 11. Además, tiene que ser, si son 11, tiene que ser seis mujeres y cinco hombres, porque va a ser, se está planteando que haya igualdad”.

Sin embargo, recalcó que son asuntos de procedimiento porque lo importante es que se renueve con la participación de la gente el Poder Judicial.

“Es que es importante siempre una renovación, una reforma, más cuando se está en una situación de decadencia, ¿cómo lo resuelves? La decadencia en que estaba el país requería de un proceso de transformación, porque ni modo que se siguiera con lo mismo”, aseveró.